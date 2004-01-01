Слово летящее

Бережное отношение к поэтическому слову, соединение традиции и современного звучания, авторский материал – то, что делает этот коллектив уникальным.

В программе песни на стихи поэтов 20-21 веков: Юнны Мориц, Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Юрия Левитанского.



«Струны Струны» - обладатели Гран-При III Международного фестиваля авторской песни «Покровский собор» (декабрь 2022, Москва), участники нескольких крупных фестивалей, среди которых Международный фестиваль «Великие гусли на родине П. И. Чайковского» 2022 (Воткинск, Россия), X юбилейный фестиваль «Гусли мира 2023» (Москва, Театр Музыки и Поэзии п/р Елены Камбуровой)





Екатерина Ефремова – голос, гитара.

Ирина Волокославская – кантеле.

Виталий Конадков – ударные, перкуссия, вибрафон.