Сказки елочных игрушек
Концерт группы «До-ми-но»
Концерт группы «До-ми-но»
Вы когда-нибудь слышали восторженные возгласы игрушечного розового поросёнка, который впервые увидел свое отражение в стеклянном шарике? Или ворчание чем-то недовольной праздничной гирлянды? А кто-нибудь когда-нибудь подсчитывал, сколько рук-ног у ёлочного дождика?
Пожалуй, только детей могут заинтересовать эти вопросы. Вот для самых маленьких и была создана зимняя, с ароматом ёлочных иголок программа по мотивам сказки Е. Ракитиной «Приключения новогодних игрушек».
Волшебная флейта, мечтательная скрипка, задорное фортепиано, задумчивая гитара, сказочные ударные и звонкое сопрано вызовут Ёлочные игрушки на доверительный разговор. А передаст его юным слушателям с трепетом и теплотой актриса театра кукол Татьяна Смирнова.
Исполнители:
Татьяна СМИРНОВА - ведущая
Андрей СКОРОХОДОВ - гитара
Елена САФОНОВА - скрипка
Мария МАКАРОВА - фортепиано
Екатерина УСАТЕНКО - флейта
Маргарита ГЕРАСИМЕНКО - вокал
Виталий КОНДАКОВ - ударные
Билеты продаются только в кассах филармонии.