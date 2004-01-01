Сказки елочных игрушек

Вы когда-нибудь слышали восторженные возгласы игрушечного розового поросёнка, который впервые увидел свое отражение в стеклянном шарике? Или ворчание чем-то недовольной праздничной гирлянды? А кто-нибудь когда-нибудь подсчитывал, сколько рук-ног у ёлочного дождика?

Пожалуй, только детей могут заинтересовать эти вопросы. Вот для самых маленьких и была создана зимняя, с ароматом ёлочных иголок программа по мотивам сказки Е. Ракитиной «Приключения новогодних игрушек».

Волшебная флейта, мечтательная скрипка, задорное фортепиано, задумчивая гитара, сказочные ударные и звонкое сопрано вызовут Ёлочные игрушки на доверительный разговор. А передаст его юным слушателям с трепетом и теплотой актриса театра кукол Татьяна Смирнова.

Исполнители:

Татьяна СМИРНОВА - ведущая

Андрей СКОРОХОДОВ - гитара

Елена САФОНОВА - скрипка

Мария МАКАРОВА - фортепиано

Екатерина УСАТЕНКО - флейта

Маргарита ГЕРАСИМЕНКО - вокал

Виталий КОНДАКОВ - ударные