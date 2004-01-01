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Сказки елочных игрушек

Концерт группы «До-ми-но»

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События: Концерты.

Вы когда-нибудь слышали восторженные возгласы игрушечного розового поросёнка, который впервые увидел свое отражение в стеклянном шарике? Или ворчание чем-то недовольной праздничной гирлянды? А кто-нибудь когда-нибудь подсчитывал, сколько рук-ног у ёлочного дождика?

Пожалуй, только детей могут заинтересовать эти вопросы. Вот для самых маленьких и была создана зимняя, с ароматом ёлочных иголок программа по мотивам сказки Е. Ракитиной «Приключения новогодних игрушек».

Волшебная флейта, мечтательная скрипка, задорное фортепиано, задумчивая гитара, сказочные ударные и звонкое сопрано вызовут Ёлочные игрушки на доверительный разговор. А передаст его юным слушателям с трепетом и теплотой актриса театра кукол Татьяна Смирнова.

Исполнители:

Татьяна СМИРНОВА - ведущая
Андрей СКОРОХОДОВ - гитара
Елена САФОНОВА - скрипка
Мария МАКАРОВА - фортепиано
Екатерина УСАТЕНКО - флейта
Маргарита ГЕРАСИМЕНКО - вокал
Виталий КОНДАКОВ - ударные

Филармония
12 декабря
11:00
Цены


Билеты продаются только в кассах филармонии.

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