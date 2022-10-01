Сказки для внучат

В Международный день музыки и День пожилого человека приглашаем на интерактивный концерт для подрастающего поколения и их мудрых наставников — бабушек и дедушек! Программа построена так, что слушатели могут стать непосредственными участниками представления. Они познакомятся с музыкальными инструментами, совместно с артистами филармонии исполнят знакомые русские народные песни, вспомнят отрывки из литературной классики, а у самых активных будет возможность даже потанцевать! Исполнители: Ирина Волокославская (кантеле), Анна Осташова (аккордеон).