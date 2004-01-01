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SHAMAN

Концерт популярного певеца, поэтаи композитора, хиты которого открыли новую эпоху в российском шоу-бизнесе.

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События: Концерты.

SHAMAN — популярный певец, поэт и композитор, хиты которого открыли новую эпоху в российском шоу-бизнесе. За плечами артиста три музыкальных образования, включая РАМ им. Гнесиных, и многолетний опыт сценической деятельности. Он самостоятельно продюсирует своё творчество, является автором слов и музыки своих песен. Популярность SHAMAN принесли мощный голос, яркий образ и, конечно, песни, которые никого не оставляют равнодушным. «Я русский», «Встанем», «Исповедь», «Ты моя», а также проникновенно исполненный гимн России мгновенно стали всенародно любимыми хитами.


Количество прослушиваний песен SHAMAN на различных цифровых платформах приближается к полумиллиарду. Только на YouTube число просмотров на роликах артиста превышает 350 миллионов. А ролик «Я русский» вошел в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира». Помимо этого, SHAMAN ведет активную концертную деятельность — с марта прошлого года более 90 его сольных выступлений прошли при полном аншлаге. На этот год у артиста запланирован гастрольный тур по более чем 100 городам России.

По словам SHAMAN, секрет его успеха прост: «Я честно пою о том, что чувствую, и отдаю музыке себя всего до конца».

 

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