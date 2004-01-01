Северный флот: Король и шут

2013 году жизнь Михаила Горшенёва трагически оборвалась. История группы «Король и Шут» завершилась, но песни Горшка продолжают звучать со сцены и жить в сердцах сотен тысяч поклонников.

Десять лет спустя, в год 50-летия легендарного музыканта, его друзья из оригинального состава «Короля и Шута», выступающие теперь под знаменем «Северного Флота», совместно с Фондом Памяти Михаила Горшенёва приготовили специальный концерт-посвящение.

При отборе песен музыканты ориентировались на программу концерта, так и не сыгранного в московском «Зелёном театре» летом 2013 года.

14 марта в ДК им. С. М. Кирова прозвучат избранные хиты «Короля и Шута». Зрителей ждёт большая ретроспективная программа, охватывающая все периоды творчества культовой группы – от «Ели Мясо Мужики» до «Мёртвого Анархиста», от «Лесника» до «Проклятого Старого Дома».

Не пропустите уникальную возможность вновь на пару часов погрузиться в атмосферу концерта любимой команды и вспомнить легендарного Горшка под саундтрек бессмертных хитов «Короля и Шута»!