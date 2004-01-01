Сентиментальная прогулка
Концерт ансамбля «Ударная компания»
Концерт ансамбля «Ударная компания»
Друзья, приглашаем вас совершить с нами чарующую и увлекательную «Сентиментальную прогулку»!
Именно так называется новая программа ансамбля «Ударная компания» в содружестве с музыкантами, собравшимися вместе специально для этого концерта.
К нашему традиционному составу присоединятся саксофон, гитара, бас-гитара и три прекрасные вокалистки.
Это будет прогулка с нотками светлой ностальгии по музыке второй половины прошлого века, по артистам, музыкантам и поэтам того времени.
Музыка из культовых советских и зарубежных фильмов, фрагменты легендарных мюзиклов, знаменитые джазовые стандарты и лирические эстрадные песни, исполненные на разных языках, будут главными «пунктами» нашего путешествия.
А кумиры той эпохи - Ив Монтан и ABBA, Одри Хëпберн и Swingle Singers, Андрей Эшпай, Давид Тухманов, Александр Зацепин и многие другие - станут нашими незабвенными спутниками в этой удивительной «Сентиментальной прогулке».
Присоединяйтесь, ждём вас!
Программа:
Исполнители:
Иллюзионное интерактивное шоу для всей семьи