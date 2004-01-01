Сентиментальная прогулка

Друзья, приглашаем вас совершить с нами чарующую и увлекательную «Сентиментальную прогулку»!

Именно так называется новая программа ансамбля «Ударная компания» в содружестве с музыкантами, собравшимися вместе специально для этого концерта.

К нашему традиционному составу присоединятся саксофон, гитара, бас-гитара и три прекрасные вокалистки.



Это будет прогулка с нотками светлой ностальгии по музыке второй половины прошлого века, по артистам, музыкантам и поэтам того времени.

Музыка из культовых советских и зарубежных фильмов, фрагменты легендарных мюзиклов, знаменитые джазовые стандарты и лирические эстрадные песни, исполненные на разных языках, будут главными «пунктами» нашего путешествия.

А кумиры той эпохи - Ив Монтан и ABBA, Одри Хëпберн и Swingle Singers, Андрей Эшпай, Давид Тухманов, Александр Зацепин и многие другие - станут нашими незабвенными спутниками в этой удивительной «Сентиментальной прогулке».

Присоединяйтесь, ждём вас!



Программа:

H. Arlen Over the rainbow

C. Porter So in love

V. Young Beautiful love

G.de Paul You don't know what love is

А. Бальчев Зимняя ночь

А. Зацепин Мир без любимого

Д. Тухманов Смятение

H. Purcell Ария Дидоны

H. Betti C'est si bon

А. Эшпай Неповторимая весна

М. Дунаевский Ветер перемен

M. Legrand How do you keep the music playing

H. Mancini Moon river

A. Hamilton Cry me a river

R. Rogers My favorite things

J. Kern All the things you are

J. Mandel The shadow of your smile

R. Ferro Abrazame

G. Gershwin The man I love

B. Powel - F. Chopin Samba em preludio

R. Kraft Beautiful Maria of my soul

B. Howard Fly me to the moon

B. Andersson I know him so well



Исполнители: