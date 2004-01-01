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Сентиментальная прогулка

Концерт ансамбля «Ударная компания»

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События: Концерты.

Друзья, приглашаем вас совершить с нами чарующую и увлекательную «Сентиментальную прогулку»!
Именно так называется новая программа ансамбля «Ударная компания» в содружестве с музыкантами, собравшимися вместе специально для этого концерта.
К нашему традиционному составу присоединятся саксофон, гитара, бас-гитара и три прекрасные вокалистки.

Это будет прогулка с нотками светлой ностальгии по музыке второй половины прошлого века, по артистам, музыкантам и поэтам того времени.
Музыка из культовых советских и зарубежных фильмов, фрагменты легендарных мюзиклов, знаменитые джазовые стандарты и лирические эстрадные песни, исполненные на разных языках, будут главными «пунктами» нашего путешествия.
А кумиры той эпохи - Ив Монтан и ABBA, Одри Хëпберн и Swingle Singers, Андрей Эшпай, Давид Тухманов, Александр Зацепин и многие другие - станут нашими незабвенными спутниками в этой удивительной «Сентиментальной прогулке».
Присоединяйтесь, ждём вас!

Программа:

  • H. Arlen Over the rainbow
  • C. Porter So in love
  • V. Young Beautiful love
  • G.de Paul You don't know what love is
  • А. Бальчев Зимняя ночь
  • А. Зацепин Мир без любимого
  • Д. Тухманов Смятение
  • H. Purcell Ария Дидоны
  • H. Betti C'est si bon
  • А. Эшпай Неповторимая весна
  • М. Дунаевский Ветер перемен
  • M. Legrand How do you keep the music playing
  • H. Mancini Moon river
  • A. Hamilton Cry me a river
  • R. Rogers My favorite things
  • J. Kern All the things you are
  • J. Mandel The shadow of your smile
  • R. Ferro Abrazame
  • G. Gershwin The man I love
  • B. Powel - F. Chopin Samba em preludio
  • R. Kraft Beautiful Maria of my soul
  • B. Howard Fly me to the moon
  • B. Andersson I know him so well


Исполнители:

  • Анна Гранкина - вокал
  • Анастасия Никитина - вокал
  • Ольга Полигова - вокал
  • Роман Гранкин - саксофон
  • Константин Иванов - гитара
  • Алëна Лебедева - фортепиано
  • Андрей Крупенько - бас
  • Сергей Дудецкий - ударные, перкуссия
  • Виталий Кондаков - ударные, перкуссия
  • Ведущая - Мария Навроцкая
Филармония
2 апреля
18:00
Цены

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