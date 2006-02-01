SAX-феерия
Российский квартет саксофонистов. Концертный зал
Российский квартет саксофонистов. Концертный зал
Финалисты и лауреаты телевизионного проекта канала Россия-Культура «Квартет 4х4»
Победители Первого международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция»
Концерт состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, при содействии ассоциации выпускников РАМ им. Гнесиных, в рамках реализации проекта «Великое искусство гнесинцев»
РОССИЙСКИЙ КВАРТЕТ САКСОФОНИСТОВ
Владимир Кознов (саксофон сопрано)
Геннадий Полуяктов (саксофон альт)
Станислав Пялов (саксофон тенор)
Илья Богомол (саксофон баритон)
Программа концерта
I отделение
Л. в. БЕТХОВЕН (16.12.1770 – 26.03.1827)
Симфония №5, I часть
Ж. БИЗЕ (25.10.1838 – 3.06.1875)
Фантазия на темы из оперы «Кармен»
Г. ЛАГО (род. в 1960)
«Сараево» из сюиты «Города»
А. ПЬЯЦЦОЛЛА (1921-1992)
Танго «Акула»
Танго «Забвение»
И. ШТРАУС -сын (1825-1899)
«Полька-пиццикато»
А. ХАЧАТУРЯН (1903-1978)
«Танец с саблями» из балета «Гаянэ»
Ф. ГАЙСС (род.1961)
«Patchwork»
II отделение
П. ИТЮРРАЛЬДЕ (13.07.1929 - 01.11.2020)
«Греческая сюита»
М. ЛЕГРАН (24.02.1932 - 26.01.2019)
фантазия на тему «Шербурские зонтики»
Х. ВИБЕРНИ (род. 1944)
«Ulla in Africa»
К. ГАРДЕЛЬ (11.12.1890 - 24.06.1935)
«Por Una Cabeza»
Ф. МЕРКЬЮРИ (05.09.1946 - 24.11.1991)
«Богемская рапсодия»
А. ПЕТРОВ (02.09.1930 - 15.02.2006)
«Я шагаю по Москве»
«Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля)
Дж. БРАУН (03.05.1933 - 25.12.2006)
«I feel good»
Продолжительность концерта - 2 отделения по 40-45 минут.
«Российский квартет саксофонистов» – это уникальный музыкальный коллектив, состоящий из четырех молодых, харизматичных исполнителей – виртуозов.
Вниманию зрителей предоставляется необычный, редкий состав инструментов, захватывающая красота звучания и высочайший профессионализм музыкантов!
Квартет является постоянным участником престижных международных фестивалей, среди которых Фестиваль камерной музыки «Возвращение» Москва, Фестиваль камерной музыки «VIVARTE» Москва, Международный фестиваль «Безумные дни» Екатеринбург, Open-air Фестиваль современной академической музыки «Opus 52» Нижний Новгород, Международный музыкальный фестиваль «OPEN AIR на Знаменке» Москва, Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, Баку, Международный фестиваль саксофона в Любеке (Германия), Международный фестиваль «Дни саксофона в Москве с Маргаритой Шапошниковой».
Артисты Российского квартета саксофонистов ведут активное сотрудничество с российскими и зарубежными музыкальными компаниями, среди которых BAM Cases, D’Аddario Woodwinds, Yamaha Music и др., направленное на обширную пропаганду исполнительства на саксофоне в регионах России, в рамках которой артисты квартета проводят многочисленные мастер-классы и творческие встречи. Артисты квартета посетили десятки российских городов, радуя своим творчеством жителей центральной России, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Также шедевры мировой музыкальной культуры в исполнении квартета саксофонистов звучали на концертных площадках Италии, Германии, Азербайджана и республики Беларусь.
Каждый концерт квартета – увлекательное и незабываемое музыкальное путешествие от барочных произведений Баха до музыки французских импрессионистов, от русских романтиков до лучших образцов джаза и эстрады.