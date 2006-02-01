SAX-феерия

Финалисты и лауреаты телевизионного проекта канала Россия-Культура «Квартет 4х4»

Победители Первого международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция»



Концерт состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, при содействии ассоциации выпускников РАМ им. Гнесиных, в рамках реализации проекта «Великое искусство гнесинцев»



РОССИЙСКИЙ КВАРТЕТ САКСОФОНИСТОВ

Владимир Кознов (саксофон сопрано)

Геннадий Полуяктов (саксофон альт)

Станислав Пялов (саксофон тенор)

Илья Богомол (саксофон баритон)



Программа концерта



I отделение



Л. в. БЕТХОВЕН (16.12.1770 – 26.03.1827)

Симфония №5, I часть



Ж. БИЗЕ (25.10.1838 – 3.06.1875)

Фантазия на темы из оперы «Кармен»



Г. ЛАГО (род. в 1960)

«Сараево» из сюиты «Города»



А. ПЬЯЦЦОЛЛА (1921-1992)

Танго «Акула»

Танго «Забвение»



И. ШТРАУС -сын (1825-1899)

«Полька-пиццикато»



А. ХАЧАТУРЯН (1903-1978)

«Танец с саблями» из балета «Гаянэ»



Ф. ГАЙСС (род.1961)

«Patchwork»





II отделение



П. ИТЮРРАЛЬДЕ (13.07.1929 - 01.11.2020)

«Греческая сюита»



М. ЛЕГРАН (24.02.1932 - 26.01.2019)

фантазия на тему «Шербурские зонтики»



Х. ВИБЕРНИ (род. 1944)

«Ulla in Africa»



К. ГАРДЕЛЬ (11.12.1890 - 24.06.1935)

«Por Una Cabeza»



Ф. МЕРКЬЮРИ (05.09.1946 - 24.11.1991)

«Богемская рапсодия»



А. ПЕТРОВ (02.09.1930 - 15.02.2006)

«Я шагаю по Москве»

«Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля)



Дж. БРАУН (03.05.1933 - 25.12.2006)

«I feel good»



Продолжительность концерта - 2 отделения по 40-45 минут.



«Российский квартет саксофонистов» – это уникальный музыкальный коллектив, состоящий из четырех молодых, харизматичных исполнителей – виртуозов.

Вниманию зрителей предоставляется необычный, редкий состав инструментов, захватывающая красота звучания и высочайший профессионализм музыкантов!

Квартет является постоянным участником престижных международных фестивалей, среди которых Фестиваль камерной музыки «Возвращение» Москва, Фестиваль камерной музыки «VIVARTE» Москва, Международный фестиваль «Безумные дни» Екатеринбург, Open-air Фестиваль современной академической музыки «Opus 52» Нижний Новгород, Международный музыкальный фестиваль «OPEN AIR на Знаменке» Москва, Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, Баку, Международный фестиваль саксофона в Любеке (Германия), Международный фестиваль «Дни саксофона в Москве с Маргаритой Шапошниковой».

Артисты Российского квартета саксофонистов ведут активное сотрудничество с российскими и зарубежными музыкальными компаниями, среди которых BAM Cases, D’Аddario Woodwinds, Yamaha Music и др., направленное на обширную пропаганду исполнительства на саксофоне в регионах России, в рамках которой артисты квартета проводят многочисленные мастер-классы и творческие встречи. Артисты квартета посетили десятки российских городов, радуя своим творчеством жителей центральной России, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Также шедевры мировой музыкальной культуры в исполнении квартета саксофонистов звучали на концертных площадках Италии, Германии, Азербайджана и республики Беларусь.

Каждый концерт квартета – увлекательное и незабываемое музыкальное путешествие от барочных произведений Баха до музыки французских импрессионистов, от русских романтиков до лучших образцов джаза и эстрады.