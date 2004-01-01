Ансамбль «Русский тембр» – это тот случай, когда коллектив задумывается, рождается, а потом существует вот уже в течение 35 лет по одной причине. Причина эта – любовь. Любовь, прежде всего, к музыке, к своему делу и к уникальному инструменту – тембровому баяну. В 1982 году известный российский баянист и дирижер Валерий Соморов собрал лучших выпускников московских музыкальных вузов в единый профессиональный ансамбль. В руки талантливым молодым людям попали особенные инструменты – в 1957 году этот комплект тембровых баянов создал русский мастер-самородок Николай Косоруков. В настоящее время «Русский тембр» – хранитель одного из самых последних комплектов баянов работы этого мастера.В 1987 году «Русский тембр» вошёл в состав Московской государственной областной филармонии. 1991 год стал важной вехой в истории коллектива – с абсолютной победой 25 баллов из 25 был выигран Международный конкурс «Гран При» во Франции. После этого руководство ансамблем переходит к Вячеславу Кузьминскому, который является его художественным руководителем и в настоящее время.Триумф во Франции был не случайным – уже через полгода с новой программой «Русский тембр» побеждает на конкурсе аккордеонистов «Кубок Кастельфидардо» в Италии с результатом в 100 баллов из 100. Наступило время покорения вершин.За высокий вклад в развитие культуры Подмосковья и России «Русский тембр» удостоен Премии Губернатора Московской области, а в 2004 году сразу всем пяти участникам ансамбля присвоено звание «Заслуженный артист России». Кроме того, коллектив занесен в Книгу рекордов России, а также награжден Высшей наградой Российской академии музыки им. Гнесиных – «Серебряным диском».Коллектив успешно гастролировал по Швейцарии, Германии, Франции, Голландии, Италии, Финляндии, Греции, Португалии, Сербии, Чехии. Ансамбль неоднократно выступал перед Президентами России и США, главами европейских и азиатских стран. «Русский тембр» принимал участие в фестивалях звезд современной музыки в Амстердаме и Девентере (Голландия), Пьетрасанте (Италия), где выступал вместе с Мишей Майским (виолончель) и Борисом Березовским (фортепиано).В 2014 году ансамбль принимал участие в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи.Тембровые баяны, на которых играют музыканты ансамбля, по своему звучанию напоминают «голос» какого-либо духового инструмента. Отсюда и их названия – баян-валторна, баян-кларнет, баян-гобой, баян-туба. Такие инструменты позволяют музыкантам исполнять репертуар полноценного симфонического оркестра – от классики до народной музыки и джаза. Это объясняет особую культуру извлечения звука. Казалось бы, такой привычный инструмент, как баян, преображается до неузнаваемости, поражая своими потенциальными возможностями.Концертные программы, включающие в себя популярную классику, народные обработки, ретро, джаз и эстрадные композиции, построены таким образом, что интересны людям с самыми разнообразными музыкальными вкусами. При этом все инструментовки создаются внутри и специально для коллектива. Чтобы раскрыть всю красоту сольного звучания отдельного инструмента и ансамблевое мастерство, нужно хорошо знать их специфику изнутри, их тембральную окраску и диапазон. Сложность заключается и в том, что практически все мировое музыкальное наследие создано для скрипок, фортепиано и т.д., для баяна же написано очень мало. Но этот факт делает аранжировки произведений поистине уникальными, со своим видением, внутренним восприятием, которые привносит в них создатель Вячеслав Кузьминский.«Виртуозы аккордеонной музыки» – так в Европе называют этот выдающийся ансамбль. «Русский тембр» – это коллектив солистов, где нет и не может быть второстепенных ролей. Но это не мешает музыкантам слышать друг друга, существовать как прочное и неделимое целое, дышать одинаково, представляя ансамбль в самом высоком смысле этого слова. СОСТАВВячеслав Кузьминский / баян-валторна – художественный руководитель, заслуженный артист РоссииВячеслав Стома / баян-кларнет – исполнительный директор, заслуженный артист РоссииПавел Зайцев / баян-гобой – заслуженный артист РоссииКирилл Русинов / традиционный баян – победитель 72-го Кубка мира по баяну и аккордеону, лауреат международных конкурсов Максим Ткачев / баян-туба – лауреат международных конкурсовПрограмма:

Первое отделение:

И. С. Бах – Ария Петра из «Страстей по Матфею» (7:00)

А. Вивальди – Концерт «Зима» I, II и III ч. (8:00)

Д. Россини ­ – Каватина Фигаро (4:00)

Г. Родригес – «Кумпарсита» (4:50)

П. Чайковский – Три пьесы из балета «Щелкунчик»: Марш, Танец феи Драже и Трепак (5:00)

А. Джойс, Г. Шендерев – Вальс «Осенний сон» (4:20)

Х. Родриго – Аранхуэс (6:00)

Второе отделение: