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Романса трепетные звуки

Самые известные и любимые старинные, цыганские и современные романсы

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События: Концерты.

Со времени появления первых романсов в России прошло более двухсот лет, но они и сегодня волнуют и трогают нас, людей начала 21 века. В чем же секрет их популярности и притягательности? На эти и другие вопросы вы услышите ответы в прозе, стихах и звуках музыки на вечере-концерте «Романса трепетные звуки». Прозвучат самые известные и любимые старинные, цыганские и современные романсы.

Исполнители:

  • Людмила Лаврентьева (сопрано)
  • Михаил Семяшкин (гитара)
  • Владимир Нарватов (домра)
  • Заслуженный работник культуры РФ Светлана Бобрицкая (музыковед)
Театр кукол
18 февраля
19:00
Цены

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