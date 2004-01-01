Со времени появления первых романсов в России прошло более двухсот лет, но они и сегодня волнуют и трогают нас, людей начала 21 века. В чем же секрет их популярности и притягательности? На эти и другие вопросы вы услышите ответы в прозе, стихах и звуках музыки на вечере-концерте «Романса трепетные звуки». Прозвучат самые известные и любимые старинные, цыганские и современные романсы.

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