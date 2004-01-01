Незабываемое шоу от виртуозов волынок и барабанов оркестра волынщиков City Pipes!

Хиты мирового рока, саундтреки из культовых фильмов и рок-баллады – все это оркестр волынщиков City Pipes представит в ярком, неповторимом звучании волынок, барабанов и электрооргана!



Оркестр волынщиков City Pipes – один из самых востребованных и необычных коллективов. Единственный оркестр в мире, сочетающий звучание волынок, барабанов и органа. Известны своими удивительными концертами, среди которых выступления в резиденции посла Великобритании и на Олимпийских играх, на стадионе Лужники и в консерватории.

Каждый концерт – это событие, которое останется в памяти у зрителей надолго.



Рок-хиты на шотландских волынках (видео).



Евгений Лапекин художественный руководитель, ирландская и шотландская волынки и флейты,

Виктор Краев - шотландская волынка

Андрей Миранов тенор барабаны,

Михаил Юдин - маршевые барабаны,

Сергей Гордеев - Бас Барабан,

Иван Ипатов – электроорган, фортепиано.