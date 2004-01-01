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Рок-хиты на шотландских волынках

Оркестр волынщиков City Pipes

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События: Концерты.

Незабываемое шоу от виртуозов волынок и барабанов оркестра волынщиков City Pipes!
Хиты мирового рока, саундтреки из культовых фильмов и рок-баллады – все это оркестр волынщиков City Pipes представит в ярком, неповторимом звучании волынок, барабанов и электрооргана!

Оркестр волынщиков City Pipes – один из самых востребованных и необычных коллективов. Единственный оркестр в мире, сочетающий звучание волынок, барабанов и органа. Известны своими удивительными концертами, среди которых выступления в резиденции посла Великобритании и на Олимпийских играх, на стадионе Лужники и в консерватории.
Каждый концерт – это событие, которое останется в памяти у зрителей надолго.

Рок-хиты на шотландских волынках (видео).

Евгений Лапекин художественный руководитель, ирландская и шотландская волынки и флейты,
Виктор Краев - шотландская волынка
Андрей Миранов тенор барабаны,
Михаил Юдин - маршевые барабаны,
Сергей Гордеев - Бас Барабан,
Иван Ипатов – электроорган, фортепиано.

Филармония
6 марта
19:00
Цены

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