Вот уже более пяти лет проект ROCK PRIVET не только регулярно штурмует музыкальные тренды русскоязычного YouTube и прокачивает ваши плейлисты, но и покоряет многочисленные концертные площадки страны. Их новые шоу ждут с таким же нетерпением, как и свежие видео. Концерты Rock Privet не уступают в оригинальности их креативным мэшапам, а лайв-версии песен отличаются особой сценической энергетикой. Убедиться в этом вы сможете 21 АПРЕЛЯ в клубе 'ZALL'! Наиль и его команда исполнят большую концертную программу из ваших любимых номеров ROCK PRIVET. Зрителей ждут фирменный драйв, горячие премьеры и отличное настроение!