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Ритмы ХХ века

Артур Клочков (скрипка) и Михаил Козырев (фортепиано)

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События: Концерты.

Программа концерта

Ф.Крейслер:
Маленький венский марш, Радость любви, Муки любви, Прекрасный розмарин, Синкопы, Венское каприччио

А.Пьяццолла:
3 части из «Истории танго»: Бордель, Кафе, Ночной клуб; Adios Nonino (Прощай, Нонино), Oblivion (Забвение) , Либертанго

Дж.Гершвин:
Два фрагмента из оперы «Порги и Бесс» в обработке Я. Хейфеца (IV,V)
Американец в Париже в обработке Я. Хейфеца

И.Фролов:
Романс

Филармония
19 мая
18:00
Цены

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