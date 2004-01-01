Ритмы ХХ века
Артур Клочков (скрипка) и Михаил Козырев (фортепиано)
Артур Клочков (скрипка) и Михаил Козырев (фортепиано)
Программа концерта
Ф.Крейслер:
Маленький венский марш, Радость любви, Муки любви, Прекрасный розмарин, Синкопы, Венское каприччио
А.Пьяццолла:
3 части из «Истории танго»: Бордель, Кафе, Ночной клуб; Adios Nonino (Прощай, Нонино), Oblivion (Забвение) , Либертанго
Дж.Гершвин:
Два фрагмента из оперы «Порги и Бесс» в обработке Я. Хейфеца (IV,V)
Американец в Париже в обработке Я. Хейфеца
И.Фролов:
Романс