Ритмы ХХ века

Программа концерта



Ф.Крейслер:

Маленький венский марш, Радость любви, Муки любви, Прекрасный розмарин, Синкопы, Венское каприччио



А.Пьяццолла:

3 части из «Истории танго»: Бордель, Кафе, Ночной клуб; Adios Nonino (Прощай, Нонино), Oblivion (Забвение) , Либертанго



Дж.Гершвин:

Два фрагмента из оперы «Порги и Бесс» в обработке Я. Хейфеца (IV,V)

Американец в Париже в обработке Я. Хейфеца



И.Фролов:

Романс