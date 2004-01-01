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Рецепт счастливого детства

Концерт народного самодеятельного коллектива ансамбля солистов эстрадной песни NEW STARS (младший состав)

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События: Концерты.

Они долго готовились, и вот этот день настал!

Дворец Культуры «Судоремонтник» приглашает на отчетный концерт народного самодеятельного коллектива ансамбля солистов эстрадной песни NEW STARS (младший состав). Под руководством художественного руководителя Натальи Чумачковой!

Рецепт счастливого детства. Молодые звёздочки продемонтрируют свои таланты и не оставят равнодушными никого. Концерт с элементами театрализованной постановки с интригующим сюжетом.

Цены

Стоимость билета 150 рублей.
Билеты в кассе дворца.

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