На сцену Дворца культуры выйдут участники ансамбля танца «Радость» и их давние добрые друзья из Санкт-Петербурга ансамбль современной хореографии «Чудесники».

«Чудесники» - это единственный ансамбль в Санкт-Петербурге, где может танцевать любой ребенок. Девиз балетмейстеров коллектива «Каждый ребенок – талантлив!». Помимо хореографии дети занимаются изобразительным искусством, постигают навыки актерского мастерства. Замечательной традицией стало создание детских музыкальных спектаклей, которые коллектив с большим энтузиазмом, безвозмездно показывает жителям Петродворцового района.

«Чудесники» приедут в столицу Кольского Заполярья, чтобы поздравить наших «радостных» с Юбилеем. В программе концерта «Радость» + «Чудесники» = Радостное чудо» они представят стилизацию народных танцев и современную хореографию.

Ансамбль танца «Радость» порадует гостей «Судоремонтника» своими народнымитанцами: «Игралица», Кулебакские перепляски», «Уральская сударушка», «Брови мои брови», «Пойдём плясать» и т.д.