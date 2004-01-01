Радость, друзья и я!

На сцену заполярной «Кировки» со своими творческими подарками для юбиляра выйдут коллективы Мурманска и области. Свои лучшие номера Дмитрию Сергеевичу подарят: ансамбль народной песни «Снежица» и ансамбль русских народных инструментов «Русские наигрыши» (Кольский районный Центр культуры), участники Детской театральной школы г. Мурманска, ансамбль классического танца «Снежинка» (Мурманский областной Центр дополнительного образования детей «Лапландия»), ансамбль народного танца «Салют» (Первомайский Дом детского творчества), ансамбль народной песни «Русские узоры» (Дом культуры «Гармония», п. Молочный), коллективы Дворца культуры им. С.М. Кирова - ансамбль народного танца «Сполохи», ансамбль песни и танца «Россия», ансамбль солистов «Орфей» и, конечно, ансамбль танца «Радость».