Путешествие во времени
Гарри Еприкян (орган), Москва
Гарри Еприкян (орган), Москва
Программа концерта
В.Любек Преамбула фа мажор
Д.Букстехуде Прелюдия ре минор
И.С.Бах
2 хоральные прелюдии
Хоральная партита "Sei Gegrusset Jesu gutig"
Л.Рогг "Фанданго"
М.Таривердиев Basso Ostinato
Ханс-Андре Штамм Rondo alla celtica
О.Янченко "Медитация"
Л.Вьерн "Вестминстерские колокола"
Родился в городе Тбилиси (Грузия).
Выпускник МГК им. П.И. Чайковского (классы профессоров Осиповой И.В., - фортепиано и Гуреевой-Ведерниковой Н.Н., - орган). С 2007 по 2010 год — аспирант Московской консерватории по специальности орган (класс профессора Н.Н. Гуреевой-Ведерниковой). Окончил аспирантуру с отличием.
Дипломант Первого и Второго Московских Международных органных фестивалей (март 2001 и 2002 годов). Дипломант фестиваля органной импровизации в г.Ингольштадт, Германия (сентябрь 2002).
Лауреат международных фортепианных конкурсов:
Гаргано 2004(Италия) – вторая премия
Классическое Наследие 2005 (Москва, Россия) - вторая премия
Лондон 2005 - специальный приз за лучшее исполнение сонаты Д.Скарлатти.
Постоянный участник различных российских и международных фестивалей, как с сольными программами, так и в ансамблях.