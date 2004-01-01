Путешествие во времени

Программа концерта



В.Любек Преамбула фа мажор

Д.Букстехуде Прелюдия ре минор

И.С.Бах

2 хоральные прелюдии

Хоральная партита "Sei Gegrusset Jesu gutig"

Л.Рогг "Фанданго"

М.Таривердиев Basso Ostinato

Ханс-Андре Штамм Rondo alla celtica

О.Янченко "Медитация"

Л.Вьерн "Вестминстерские колокола"



Родился в городе Тбилиси (Грузия).

Выпускник МГК им. П.И. Чайковского (классы профессоров Осиповой И.В., - фортепиано и Гуреевой-Ведерниковой Н.Н., - орган). С 2007 по 2010 год — аспирант Московской консерватории по специальности орган (класс профессора Н.Н. Гуреевой-Ведерниковой). Окончил аспирантуру с отличием.

Дипломант Первого и Второго Московских Международных органных фестивалей (март 2001 и 2002 годов). Дипломант фестиваля органной импровизации в г.Ингольштадт, Германия (сентябрь 2002).

Лауреат международных фортепианных конкурсов:

Гаргано 2004(Италия) – вторая премия

Классическое Наследие 2005 (Москва, Россия) - вторая премия

Лондон 2005 - специальный приз за лучшее исполнение сонаты Д.Скарлатти.

Постоянный участник различных российских и международных фестивалей, как с сольными программами, так и в ансамблях.