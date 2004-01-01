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Путешествие по киностудиям

Концерт квартета ART CINEMA

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События: Концерты.

Программа концерта

Музыкальное путешествие: Ереван-Москва-Санкт-Петербург

I отделение

  • 1 Путь не арену -Константин Орбелян
  • 2 Мужчины -Роберт Амирханян
  • 3 Белые Грезы-Тигран Мансурян
  • 4 Одинокая орешина -Мартин Вартазарян
  • 5 О чем шумит река-Артемий Айвазян
  • 6 Песня первой любви - -Арно Бабаджанян.

II отделение

  • 1 Служебный Роман -Андрей Петров
  • 2 Мимино-Гия Канчели
  • 3 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона-Владимир Дашкевич
  • 4 Гардемарины, вперед! -Виктор Лебедев
  • 5 Анюта -В.Гаврилин
  • 6 Иван Васильевич меняет профессию-Александр Зацепин
  • 7 Человек с бульвара Капуцинов-Геннадий Гладков.

Квартет ART CINEMA – создан в 2021 году по инициативе Ашота Хоецяна - художественного руководителя и первый скрипки ансамбля. В репертуаре квартета, как и следует из его названия – киномузыка. Все сочинения исполняются в уникальной обработке и переложении Ашота Хоецяна.
"Арт Синема" не имеет аналогов в регионе и не схож по своей стилистике ни с одним подобным ансамблем в мире. Ведь он не просто исполняет музыку из фильмов. Будучи профессиональным музыкантом, исполнителем, солистом и композитором, Ашот Хоецян обрабатывает знаменитые мелодии и создает авторские переложения для задействованных в ансамбле инструментов. Он использует несколько треков из каждого фильма, создавая из них своеобразное попурри , отчего каждый номер обретает свежие музыкальные краски и становится сюрпризом для публики.

В составе ART CINEMA:
Ашот ХОЕЦЯН – скрипка, художественный руководитель
Евгений ПОПОВ - скрипка
Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель
Петр МАКАРОВ – фортепиано

Филармония
1 мая
17:00

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