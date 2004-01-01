Путешествие по киностудиям
Концерт квартета ART CINEMA
Концерт квартета ART CINEMA
Программа концерта
Музыкальное путешествие: Ереван-Москва-Санкт-Петербург
I отделение
II отделение
Квартет ART CINEMA – создан в 2021 году по инициативе Ашота Хоецяна - художественного руководителя и первый скрипки ансамбля. В репертуаре квартета, как и следует из его названия – киномузыка. Все сочинения исполняются в уникальной обработке и переложении Ашота Хоецяна.
"Арт Синема" не имеет аналогов в регионе и не схож по своей стилистике ни с одним подобным ансамблем в мире. Ведь он не просто исполняет музыку из фильмов. Будучи профессиональным музыкантом, исполнителем, солистом и композитором, Ашот Хоецян обрабатывает знаменитые мелодии и создает авторские переложения для задействованных в ансамбле инструментов. Он использует несколько треков из каждого фильма, создавая из них своеобразное попурри , отчего каждый номер обретает свежие музыкальные краски и становится сюрпризом для публики.
В составе ART CINEMA:
Ашот ХОЕЦЯН – скрипка, художественный руководитель
Евгений ПОПОВ - скрипка
Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель
Петр МАКАРОВ – фортепиано