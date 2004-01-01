Путешествие по киностудиям

Программа концерта

Музыкальное путешествие: Ереван-Москва-Санкт-Петербург



I отделение

1 Путь не арену -Константин Орбелян

2 Мужчины -Роберт Амирханян

3 Белые Грезы-Тигран Мансурян

4 Одинокая орешина -Мартин Вартазарян

5 О чем шумит река-Артемий Айвазян

6 Песня первой любви - -Арно Бабаджанян.

II отделение

1 Служебный Роман -Андрей Петров

2 Мимино-Гия Канчели

3 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона-Владимир Дашкевич

4 Гардемарины, вперед! -Виктор Лебедев

5 Анюта -В.Гаврилин

6 Иван Васильевич меняет профессию-Александр Зацепин

7 Человек с бульвара Капуцинов-Геннадий Гладков.

Квартет ART CINEMA – создан в 2021 году по инициативе Ашота Хоецяна - художественного руководителя и первый скрипки ансамбля. В репертуаре квартета, как и следует из его названия – киномузыка. Все сочинения исполняются в уникальной обработке и переложении Ашота Хоецяна.

"Арт Синема" не имеет аналогов в регионе и не схож по своей стилистике ни с одним подобным ансамблем в мире. Ведь он не просто исполняет музыку из фильмов. Будучи профессиональным музыкантом, исполнителем, солистом и композитором, Ашот Хоецян обрабатывает знаменитые мелодии и создает авторские переложения для задействованных в ансамбле инструментов. Он использует несколько треков из каждого фильма, создавая из них своеобразное попурри , отчего каждый номер обретает свежие музыкальные краски и становится сюрпризом для публики.

В составе ART CINEMA:

Ашот ХОЕЦЯН – скрипка, художественный руководитель

Евгений ПОПОВ - скрипка

Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель

Петр МАКАРОВ – фортепиано