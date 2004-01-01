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PUSSYKILLER

Амбассадор небанального хитмейкинга, юношеской наглости и автор самых ядовитых панчлайнов

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События: Концерты.

PUSSYKILLER - амбассадор небанального хитмейкинга, юношеской наглости и автор самых ядовитых панчлайнов.

Да, да, ты точно их слышал: "Токио, Франция, духи Dior" , "Папа", "Контакт" и ещё целый прицеп хитов, которые засели во многих плейлистах. Миллионы прослушиваний на стримингах и сотни тысяч клипов в TikTok - статистика скажет лучше любых критиков.

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