PUSSYKILLER - амбассадор небанального хитмейкинга, юношеской наглости и автор самых ядовитых панчлайнов.

Да, да, ты точно их слышал: "Токио, Франция, духи Dior" , "Папа", "Контакт" и ещё целый прицеп хитов, которые засели во многих плейлистах. Миллионы прослушиваний на стримингах и сотни тысяч клипов в TikTok - статистика скажет лучше любых критиков.