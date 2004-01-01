Наташа Краснова - популярный стендап-комик России, блогер, писатель, автор шести абсолютных бестселлеров по практический психологии, суммарный тираж которых более 400 тысяч экземпляров.

Сольный стендап концерт «Пример для неподражания». Новый материал.

Как говорит Краснова, «я живу эту жизнь первый раз, поэтому живу, как умею». Если вы тоже сомневаетесь в том, правильно ли вы живете свою жизнь, верно ли выстраиваете отношения с мужчинами, приходите на стендап Красновой. После стендапа вы поймёте, что вы-то еще в порядке.