Дорогие друзья! Давайте встретим эту весну вместе! 27 февраля в самом уютном и светлом Арт-кафе мы ждём вас на нашей новой программе «Primavera de amor». Да-да, именно так! Темпераментно, душевно и по-весеннему тепло! Лучшие джазовые стандарты, самые нежные советские песни о любви, полная огня и страсти латиноамериканская музыка - и в предпоследний день зимы вы наполнитесь любовью и весенним теплом. Ждём вас с нетерпением!
Состав:
- Ольга Полигова – вокал
- Алёна Лебедева - фортепиано
- Андрей Крупенько – бас
- Сергей Дудецкий – ударные/перкуссия
- Виталий Кондаков – ударные/перкуссия
Ведущая - Мария Навроцкая
Программа:
- 1. So In Love – К. Портер
- 2. All the Things You Are – Дж. Керн
- 3. Tea for Two – В. Юманс
- 4. The Man I Love – Дж. Гершвин
- 5. Fly Me to the Moon – Б. Ховард
- 6. Ветер Перемен – М. Дунаевский
- 7. Нежность – А. Пахмутова
- 8. I Will Wait For You – М. Легран
- 9. Moon River – Г. Манчини
- 10. Мир без любимого – А. Зацепин
- 11. Звать любовь не надо – И. Дунаевский
- 12. The Shadow of Your Smile – Дж. Мэндэл
- 13. You Don’t Know What Love Is – Дж. Пол
- 14. Gentle Rain – Л. Бонфа
- 15. My Favorite Things – Р. Роджерс
- 16. Blusette – Т. Тилеманс
- 17. Апсны – абхазская народная
- 18. Primavera Portena – А. Пьяццолла