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Primavera de amor

Концерт ансамбля "Ударная компания"

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События: Концерты.

Дорогие друзья! Давайте встретим эту весну вместе! 27 февраля в самом уютном и светлом Арт-кафе мы ждём вас на нашей новой программе «Primavera de amor». Да-да, именно так! Темпераментно, душевно и по-весеннему тепло! Лучшие джазовые стандарты, самые нежные советские песни о любви, полная огня и страсти латиноамериканская музыка - и в предпоследний день зимы вы наполнитесь любовью и весенним теплом. Ждём вас с нетерпением!

Состав:

  • Ольга Полигова – вокал
  • Алёна Лебедева - фортепиано
  • Андрей Крупенько – бас
  • Сергей Дудецкий – ударные/перкуссия
  • Виталий Кондаков – ударные/перкуссия


Ведущая - Мария Навроцкая

Программа:

  • 1. So In Love – К. Портер
  • 2. All the Things You Are – Дж. Керн
  • 3. Tea for Two – В. Юманс
  • 4. The Man I Love – Дж. Гершвин
  • 5. Fly Me to the Moon – Б. Ховард
  • 6. Ветер Перемен – М. Дунаевский
  • 7. Нежность – А. Пахмутова
  • 8. I Will Wait For You – М. Легран
  • 9. Moon River – Г. Манчини
  • 10. Мир без любимого – А. Зацепин
  • 11. Звать любовь не надо – И. Дунаевский
  • 12. The Shadow of Your Smile – Дж. Мэндэл
  • 13. You Don’t Know What Love Is – Дж. Пол
  • 14. Gentle Rain – Л. Бонфа
  • 15. My Favorite Things – Р. Роджерс
  • 16. Blusette – Т. Тилеманс
  • 17. Апсны – абхазская народная
  • 18. Primavera Portena – А. Пьяццолла
Филармония
27 февраля
19:00
Цены

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