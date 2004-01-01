Дорогие друзья! Давайте встретим эту весну вместе! 27 февраля в самом уютном и светлом Арт-кафе мы ждём вас на нашей новой программе «Primavera de amor». Да-да, именно так! Темпераментно, душевно и по-весеннему тепло! Лучшие джазовые стандарты, самые нежные советские песни о любви, полная огня и страсти латиноамериканская музыка - и в предпоследний день зимы вы наполнитесь любовью и весенним теплом. Ждём вас с нетерпением!



Состав:

Ольга Полигова – вокал

Алёна Лебедева - фортепиано

Андрей Крупенько – бас

Сергей Дудецкий – ударные/перкуссия

Виталий Кондаков – ударные/перкуссия



Ведущая - Мария Навроцкая



Программа:



