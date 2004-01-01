Приключения Незнайки в стране невыученных уроков

Музыкальное интерактивное представление про забавного и веселого Незнайку.Главный герой представления попадает в забавные истории, знакомится с правилами дорожного движения и поведения в общественном транспорте и узнает, как интересно и увлекательно учиться в школе. Он встречается со Знайкой, полицейским, пожарными, Хам Хамелеоном и получает несколько полезных уроков под веселые детские песенки из известных советских мультфильмов. Режиссёр – постановщик – Яков РубинПродолжительность – 40 минут