Прекрасное далеко

В будущем всё точно так же как сейчас …. но по другому! Так же светит солнышко, поют птицы, но только по городу автобусы не ездят,а летают, в зоопарках можно видеть не обычных зверей а животных с других планет. В школах изучают не только английский и французский, но и марсианский язык, а в отпуск можно отправиться не только к морю, но и к звездам! Так живут люди в будущем, куда приглашает отправиться в своей новой программе группа «До –Ми-Но». Вместе с Алисой Селезневой ребята совершат путешествие в параллельный мир, научатся отличать истинную красоту и ценить настоящую дружбу.

Всё вышеперечисленное можно не только услышать, но и увидеть на экране! Впервые представление пройдет в сопровождении песочной анимации от мурманской художницы Людмилы Семеновой.В программе прозвучит музыка композиторов 20-го века и современных авторов.

Исполнители:



Татьяна Смирнова (художественное слово)

Мария Макарова (фортепиано)

Екатерина Усатенко (флейта)

Елена Сафонова (скрипка)

Андрей Скороходов (гитара)

Маргарита Герасименко (вокал)