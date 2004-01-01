Прекрасное далеко
Представление пройдет в сопровождении песочной анимации от мурманской художницы Людмилы Семеновой
Представление пройдет в сопровождении песочной анимации от мурманской художницы Людмилы Семеновой
В будущем всё точно так же как сейчас …. но по другому! Так же светит солнышко, поют птицы, но только по городу автобусы не ездят,а летают, в зоопарках можно видеть не обычных зверей а животных с других планет. В школах изучают не только английский и французский, но и марсианский язык, а в отпуск можно отправиться не только к морю, но и к звездам! Так живут люди в будущем, куда приглашает отправиться в своей новой программе группа «До –Ми-Но». Вместе с Алисой Селезневой ребята совершат путешествие в параллельный мир, научатся отличать истинную красоту и ценить настоящую дружбу.
Всё вышеперечисленное можно не только услышать, но и увидеть на экране! Впервые представление пройдет в сопровождении песочной анимации от мурманской художницы Людмилы Семеновой.В программе прозвучит музыка композиторов 20-го века и современных авторов.
Исполнители:
Татьяна Смирнова (художественное слово)
Мария Макарова (фортепиано)
Екатерина Усатенко (флейта)
Елена Сафонова (скрипка)
Андрей Скороходов (гитара)
Маргарита Герасименко (вокал)
200 р.