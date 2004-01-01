В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится Праздник танца ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона».

Что такое праздник? В первую очередь – это эмоции, впечатления, радостные ощущения, которые мы с нетерпением ожидаем, а потом уносим в своем сердце после завершения события и которые остаются в нашей окрыленной душе еще долгое время…

Именно такой незабываемый праздник подарят жителям и гостям нашего города ансамбли бального танца «Ювента» и «Ониона».

Свое мастерство продемонстрируют танцоры всех возрастов – от 5 до 70 лет! Они представят как новые, так и уже полюбившиеся зрителям номера, разнообразные композиции – латиноамериканские и европейские, сольные и массовые, зажигательные и лиричные. И, конечно, прозвучит огромное разнообразие ритмов – это и веселые детские песенки, и аристократичная музыка балов, и романтичные мотивы, и экспрессивные латиноамериканские композиции, и спокойные западноевропейские мелодии.

Интересной частью праздника станет своеобразное «посвящение в танцоры» самых маленьких 5-летних деток, которые еще только начинают свой путь в прекрасный мир под названием «Танец».

Все это – на празднике танца ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона» во Дворце культуры.