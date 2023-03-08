Полина Гагарина - "певица от Бога", "голос, который никого не оставляет равнодушным", "тембр, от которого мурашки бегут по коже" - именно это говорят о ней чаще всего, как о певице, с ее юных лет. Хрупкость и мощь, пластика и цельность, невероятная сила голоса - все это составляет феномен Полины Гагариной как артиста.

За двадцать лет творческой карьеры Полина получила множество наград и откликов от российских и иностранных зрителей. Полина выступила от России на Евровидении, на котором завоевала серебро, представляла Россию на самом популярном в Китае и по всей Азии шоу Singer, завоевала сердца телезрителей как наставник в проектах "Голос" и "Голос. Дети". А в 2022 году Полина получила премию "Голос России". Ведь сегодня это действительно голос, который объединяет воедино миллионы сердец.

В новом шоу "Навсегда" Полина представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком. Это будет показано через череду песен, отражающих разные периоды ее творчества. В шоу войдут как песни из нового, долгожданного альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании.

На два часа зритель попадет под купол не только музыки и жизни, а также проникнет в закулисье артиста! Каждый сможет почувствовать себя частью этого грандиозного шоу.

В жизни каждого из нас есть то, что проносится через годы, и остается в сердце. Любовь и радость, чувства и впечатления, мгновения и моменты. Из каждого периода жизни мы уносим с собой самое главное, что сердце запомнит навсегда.