Хор Мурманской филармонии

Руководитель – Тимофей ПЕРМИНОВ

Концертмейстер - Елена ТИМОФЕЕВА



Аrt Cinema Ensemble

Художественный руководитель – Ашот Хоецян



Виталий Кондаков - перкуссия



Ведущая - Екатерина ЕФРЕМОВА



В программе шлягеры советского кинематографа:

-Снежинка (к/ф " Чародеи")

-Колыбельная медведицы ("Умка")

-Колыбельная из к/ф "Цирк"

-Снег (из реп. М.Кристалинской)

-Пока часы двенадцать бьют (из реп. группы Секрет) и т.д.



Саундтреки из кинофильмов:

1 Один дома ,Have yourself..

2 Служебный Роман

3 Человек с бульвара Капуцинов

4 Джентльмены Удачи

5 Мимино

6 Ирония Судьбы, или с Легким Паром