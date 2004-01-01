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Пока часы двенадцать бьют

Новогодний концерт

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События: Концерты.

Хор Мурманской филармонии
Руководитель – Тимофей ПЕРМИНОВ
Концертмейстер - Елена ТИМОФЕЕВА

Аrt Cinema Ensemble
Художественный руководитель – Ашот Хоецян

Виталий Кондаков - перкуссия

Ведущая - Екатерина ЕФРЕМОВА

В программе шлягеры советского кинематографа:
-Снежинка (к/ф " Чародеи")
-Колыбельная медведицы ("Умка")
-Колыбельная из к/ф "Цирк"
-Снег (из реп. М.Кристалинской)
-Пока часы двенадцать бьют (из реп. группы Секрет) и т.д.

Саундтреки из кинофильмов:
1 Один дома ,Have yourself..
2 Служебный Роман
3 Человек с бульвара Капуцинов
4 Джентльмены Удачи
5 Мимино
6 Ирония Судьбы, или с Легким Паром

Филармония
29 декабря
19:00
Цены

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