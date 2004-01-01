Поговорим о соседях

Россия на севере граничит с двумя государствами: Норвегией и Финляндией, и через них - со Швецией. Где же еще говорить о соседях, как не в Мурманской филармонии? Разговор обещает быть увлекательным, наполненным интересными фактами, юмором, наблюдениями и размышлениями о нашей разности и общности. Чтобы лучше понять характер соседей, в программе прозвучит музыка финских, норвежских и шведских композиторов. Вы услышите и всеми любимого Грига, и знаменитого Сибелиуса, и прославленную шведскую женщину-композитора, борца за права женщин Лауру Нетцель, и многих других. Концерт продолжает традицию концертов-диалогов, начатую программой "Поговорим о музыке". У вас будет возможность поделиться вашими историями и поучаствовать в разговоре о наших общих соседях.

Программа



1. Ян Сибелиус «Грустный вальс» , переложение для ф-но, скрипки и виолончели

2. Селим Пальмгрин «Снежные хлопья» («Snowflakes»)



3. Лаура Нетцель трио ре-минор op. 78 — 1 часть

4. Шведская народная песня в обработке Й. С. Свендсена для трио

5. Тор Аулин «Шведский народный танец»



6. Эдвард Григ соната для виолончели ля-минор op. 36 — 1 часть

7. Эдвард Григ «Ариетта»

8. Эдвард Григ «Норвежский танец»

9. Йохан Хальворсен «Норвежский танец»



Исполнители:

Евгений ПОПОВ - скрипка

Екатерина ОХРАМИНСКАЯ - виолончель

Петр МАКАРОВ - фортепиано

Екатерина ЕФРЕМОВА - ведущая