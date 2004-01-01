Почта сновидений

Мы - Екатерина Ефремова (голос, гитара) и Ирина Волокославская (кантеле) - исполняем лирику поэтов 20-21 века в невесомых трепетных аранжировках, ясных и прозрачных. Иногда тревожим их электронно-синтетическим оттенком.

Но, когда нам необходима твердая почва и надежная опора, на счастье, к нам присоединяется Виталий Кондаков (ударные), который может деликатно и уверенно поддержать нашу девичью компанию. Нам это так понравилось, что теперь чаще всего мы выходим на сцену втроем.

Сейчас проект «Струны Струны» - это уникальное по составу, звучанию и репертуару трио музыкантов, которое находит самый трепетный и живой отклик в сердцах слушателей.

В программе - песни на стихи поэтов 20 века.



Екатерина Ефремова (гитара, голос) — актриса, музыкант.

Родилась и живет в городе Мурманске.

Окончила Мурманский Государственный Педагогический Университет,

а затем Санкт-Петербургскую Академию Театрального Искусства.

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов авторской песни.

Актриса Мурманского Областного Театра Кукол.

Ведет активную концертную деятельность , сотрудничает с музыкантами разных жанров.

С 2013 г. — солистка филармонии.



Ирина Волокославская (кантеле)

Лауреат, дипломант всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.

В 2010 году с отличием окончила Петрозаводскую государственную консерваторию им. А. Глазунова по специальности концертный исполнитель (кантеле), артист оркестра, а затем аспирантуру.

2003-2013 – солистка Государственного национального ансамбля песни и танца Республики Карелия «Кантеле».

2013-2017 – педагог - организатор, заместитель директора по воспитательной работе в петрозаводском филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра 1».

Активно участвует в концертной жизни как солистка и в составе ансамблей.



Виталий Кондаков (ударные, перкуссия)

Выпускник Мурманского колледжа искусств по классу ударных инструментов 2019 года. Участвует в различных симфонических и камерных проектах областной филармонии с 2016 года. Выступает в составе ансамбля «Лёгкие Люди». Сессионный музыкант оркестра "Баренц Камерата", участник международных фестивалей "Птица Баренц" и "Баренц Спектакль".

Лауреат 1 степени регионального конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах "Унисон" 2018 года. Барабанщик мурманской группы "Бабушкины сны".