Почта сноведений
Екатерина Ефремова (голос. гитара), Ирина Волокославская (кантеле). Арт-кафе.
Екатерина Ефремова (голос. гитара), Ирина Волокославская (кантеле). Арт-кафе.
Кантеле - инструмент, обладающий уникальным тембром, неповторимой историей создания и незабываемым звучанием, трогающим сердца и души людей.
Кантеле и гитара - родственные инструменты не только по манере звукоизвлечения, но и по духу. В этом вы сможете убедиться, посетив концерт «Почта сновидений».
Встреча пройдёт в уютной атмосфере Арт-кафе, Екатерина и Ирина предполагают живое, непосредственное общение и искренне надеются порадовать зрителей.
В программе - песни на стихи поэтов 20 века.
Екатерина Ефремова (гитара, голос) — актриса, музыкант.
Родилась и живет в городе Мурманске.
Окончила Мурманский Государственный Педагогический Университет,
а затем Санкт-Петербургскую Академию Театрального Искусства.
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов авторской песни.
Актриса Мурманского Областного Театра Кукол.
Ведет активную концертную деятельность , сотрудничает с музыкантами разных жанров.
С 2013 г. — солистка филармонии.
Ирина Волокославская (кантеле)
Лауреат, дипломант всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.
В 2010 году с отличием окончила Петрозаводскую государственную консерваторию им. А. Глазунова по специальности концертный исполнитель (кантеле), артист оркестра, а затем аспирантуру.
2003-2013 – солистка Государственного национального ансамбля песни и танца Республики Карелия «Кантеле».
2013-2017 – педагог - организатор, заместитель директора по воспитательной работе в петрозаводском филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра 1».
Активно участвует в концертной жизни как солистка и в составе ансамблей.