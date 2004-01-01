Почта сноведений

Кантеле - инструмент, обладающий уникальным тембром, неповторимой историей создания и незабываемым звучанием, трогающим сердца и души людей.

Кантеле и гитара - родственные инструменты не только по манере звукоизвлечения, но и по духу. В этом вы сможете убедиться, посетив концерт «Почта сновидений».

Встреча пройдёт в уютной атмосфере Арт-кафе, Екатерина и Ирина предполагают живое, непосредственное общение и искренне надеются порадовать зрителей.



В программе - песни на стихи поэтов 20 века.



Екатерина Ефремова (гитара, голос) — актриса, музыкант.

Родилась и живет в городе Мурманске.

Окончила Мурманский Государственный Педагогический Университет,

а затем Санкт-Петербургскую Академию Театрального Искусства.

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов авторской песни.

Актриса Мурманского Областного Театра Кукол.

Ведет активную концертную деятельность , сотрудничает с музыкантами разных жанров.

С 2013 г. — солистка филармонии.



Ирина Волокославская (кантеле)

Лауреат, дипломант всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах.

В 2010 году с отличием окончила Петрозаводскую государственную консерваторию им. А. Глазунова по специальности концертный исполнитель (кантеле), артист оркестра, а затем аспирантуру.

2003-2013 – солистка Государственного национального ансамбля песни и танца Республики Карелия «Кантеле».

2013-2017 – педагог - организатор, заместитель директора по воспитательной работе в петрозаводском филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра 1».

Активно участвует в концертной жизни как солистка и в составе ансамблей.