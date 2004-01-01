Ансамбль работает над постановками оперных и опереточных спектаклей, камерных программ. Репертуарная палитра ансамбля обширна и разнообразна. Она включает в себя шедевры оперной классики, старинные романсы и арии, а также произведения советских композиторов- песенников.

В программе «По страницам опер и оперетт» прозвучат произведения Имре Кальмана, Петра Ильича Чайковского, Иоганна Штрауса, Георгия Свиридова и многих других.