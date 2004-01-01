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По страницам опер и оперетт

Rонцерт ансамбля солистов «Орфей»

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События: Концерты.

Ансамбль работает над постановками оперных и опереточных спектаклей, камерных программ. Репертуарная палитра ансамбля обширна и разнообразна. Она включает в себя шедевры оперной классики, старинные романсы и арии, а также произведения советских композиторов- песенников.
В программе «По страницам опер и оперетт» прозвучат произведения Имре Кальмана, Петра Ильича Чайковского, Иоганна Штрауса, Георгия Свиридова и многих других.

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