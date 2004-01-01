По следам Бременских музыкантов
Концерт группы Калейдоскоп
Концерт группы Калейдоскоп
Группа "Калейдоскоп"
Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА (сопрано)
Николай МАНЬКО (скрипка)
Елена ГУСЕВА (домра)
Светлана КИТАЕВА (домра-альт)
Елена ТИМОФЕЕВА (фортепиано)
Сергей ДУДЕЦКИЙ (ударные)
СКАЗОЧНИК - Денис ДМИТРИЕВ
Программа:
1. Вступление
2. Песня гениального сыщика
3. Сцена короля и придворных
4. Похищение принцессы
5. Погоня
6. Дуэт принцессы и Трубадура
7. Серенада Трубадура
8. Дуэт Короля и Принцессы
9. Песня разбойников
10.Парад заграничных певцов
11.Баюшки-баю
12.Освобождение принцессы
13.Финал
14.Песенка друзей
Юмористические рассказы Тэффи