По следам Бременских музыкантов

Группа "Калейдоскоп"



Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА (сопрано)

Николай МАНЬКО (скрипка)

Елена ГУСЕВА (домра)

Светлана КИТАЕВА (домра-альт)

Елена ТИМОФЕЕВА (фортепиано)

Сергей ДУДЕЦКИЙ (ударные)

СКАЗОЧНИК - Денис ДМИТРИЕВ



Программа:

1. Вступление

2. Песня гениального сыщика

3. Сцена короля и придворных

4. Похищение принцессы

5. Погоня

6. Дуэт принцессы и Трубадура

7. Серенада Трубадура

8. Дуэт Короля и Принцессы

9. Песня разбойников

10.Парад заграничных певцов

11.Баюшки-баю

12.Освобождение принцессы

13.Финал

14.Песенка друзей