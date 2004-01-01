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Пиковая дама

Опера П.И.Чайковского. Концертное исполнение

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События: Концерты.

Исполнители:

Лиза - Заслуженная артистка Удмуртской республики, солистка МАМТ им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, приглашённая солистка ГАБТ России Ксения Мусланова (сопрано)
Герман - солист музыкального театра "Геликон-опера" Виталий Серебряков (тенор)
Графиня, Полина - лауреат Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки, солистка МАМТ им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Екатерина Лукаш (меццо-сопрано)
Граф Томский - лауреат всероссийских и международных конкурсов, приглашенный солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Данила Чернецов (баритон)
Чекалинский - солист музыкального театра "Геликон-опера" Николай Меликов (тенор)
Сурин, Нарумов - артист музыкального театра "Московская оперетта", солист театров "Верди-холл" и Московского оперного дома Дмитрий Шатилов (бас)

Мурманский филармонический оркестр

Дирижер – Андрей РЕЙН, Москва

Камерный хор «Amadeus»

Художественный руководитель и дирижер – Заслуженный артист РФ Валерий ИВАНОВ

Режиссер-постановщик Екатерина ЕФРЕМОВА

Филармония
15 декабря
17:00
Цены

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