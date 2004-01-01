Пиковая дама

Исполнители:

Лиза - Заслуженная артистка Удмуртской республики, солистка МАМТ им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, приглашённая солистка ГАБТ России Ксения Мусланова (сопрано)

Герман - солист музыкального театра "Геликон-опера" Виталий Серебряков (тенор)

Графиня, Полина - лауреат Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки, солистка МАМТ им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Екатерина Лукаш (меццо-сопрано)

Граф Томский - лауреат всероссийских и международных конкурсов, приглашенный солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Данила Чернецов (баритон)

Чекалинский - солист музыкального театра "Геликон-опера" Николай Меликов (тенор)

Сурин, Нарумов - артист музыкального театра "Московская оперетта", солист театров "Верди-холл" и Московского оперного дома Дмитрий Шатилов (бас)

Мурманский филармонический оркестр

Дирижер – Андрей РЕЙН, Москва

Камерный хор «Amadeus»

Художественный руководитель и дирижер – Заслуженный артист РФ Валерий ИВАНОВ

Режиссер-постановщик Екатерина ЕФРЕМОВА