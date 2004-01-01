Песни Победы

Программа концерта



1. К. Листов. В землянке

2. Муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова. Темная ночь.

3. Муз. Е. Петербургского, сл. Я. Галицкого. Синий платочек.

4. Русская народная песня. Зачем тебя я, милый мой, узнала.

5. Д. Шостакович. Вальс

6. Муз. М.Блантера, сл. М. Исаковского. В лесу прифронтовом

7. Муз. А. Новикова, сл. Я. Шведова. Смуглянка.

8. Муз. Н. Минха, сл. А. Фогельсона. Джеймс Кеннеди

9. Муз. И. Дунаевского, сл. Л. Ошанина. Ехал я из Берлина

10. М. Таривердиев. Двое в кафе из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»

11. Муз. В. Мартынова, сл. А. Дементьева. Баллада о матери

12. Муз. М. Минкова, сл. И. Шаферана. Если б не было войны

13. Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. Катюша

14. Муз. И. Лученка, сл. М. Ясеня. Майский вальс

15. Муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. День победы



Исполнители:



Лилия Мифтахова (меццо-сопрано)

Семен Высочин (бас)



Ансамбль «Серенада»

Надежда Ефремова (скрипка)

Марина Письменская (альт)

Андрей Скороходов (гитара)

Сергей Горбатюк (труба)

Ольга Ласкина (контрабас)

Виталий Кондаков (ударные)



Вокальный ансамбль студентов МКИ руководитель Галина Ценнер



Ведущая концерта - Татьяна Смирнова.