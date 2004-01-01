Песни эпохи, песни любви

Концерт дает слушателям старшего поколения уникальный шанс совершить путешествие по волнам памяти во времена счастливой юности, а для молодой публики возможность открыть для себя творчество исполнителей, ставшее классикой на все времена.

Альберт легко и непринужденно поведет повествование, где будут великие песни, а также рассказы о встречах знаменитых певцов с Е.Фурцевой, Н.Хрущевым, А.Бабаджаняном, Р.Рождественским, А.Пахмутовой, известными людьми эпохи, забавные и неизвестные страницы их жизни, поездки на стажировку в Италию, работа над опереттой «Принцесса цирка», первые сольные концерты — вся жизнь великих певцов воплотится на сцене и вовлечет зрителей в свой безудержный круговорот. И вот уже оживают любимые образы Магомаева, Гуляева, Оттса, Захарова, Кобзона, Хиля.

И постепенно, год за годом, все вместе мы придем к году 2022, где молодое поколение в лице Альберта Жалилова, отдавая дань великим именам и перехватывая у них эстафету, исполнит несколько произведений современной классической эстрады.

Прозвучат как всемирно известные, так и редко исполняемые произведения: «Прикосновение», Quizas, quizas, «Я люблю тебя», «Талая вода», «Шахерезада» и многие другие. Умело вплетенные в сюжет концерта, они превратятся в самые лучшие иллюстрации, которые только могут присутствовать в биографии музыканта.

Продолжительность — 2 часа с антрактом

Альберт Жалилов (www.albertzhalilov.ru) - заслуженный артист Татарстана, оперный и эстрадно-классический певец, один из ведущих исполнителей России в жанре классическая эстрада, актер, участник и победитель нескольких ТВ - проектов (Главная сцена, Романтика Романса, Танцы со звездами). Альберт побывал уже с сольными концертами и выступлениями в 23 странах мира и более чем в 100 городах. Его репертуар включает 500 произведений на 12 языках, 25 программ, 8 оперных партий, два моноспектакля, две оратории. Исполнитель давно и с большим успехом выступает на ведущих сценах России, среди которых Кремлевский дворец, Зал им. Чайковского, Большой зал Московской Консерватории, БКЗ "Октябрьский", Крокус Сити Холл и многие другие. Альберт постоянный участник программ на Федеральных каналах (Первый канал, Россия, Культура, Рен Тв, НТВ).

Михаил Егиазарьян родился в 1974 году. С 1992 по 1997 обучался в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в классах профессоров Наума Штаркмана, Татьяны Гайдамович, Важи Чачавы. С 1997 по 1999 проходил ассистентуру-стажировку по специальности «концертмейстерское мастерство» под руководством Важи Чачавы. В настоящее время преподаватель московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных (специальное фортепиано, камерный ансамбль, концертмейстерский класс).

В 2000 году был официальным концертмейстером конкурса камерных певцов Елены Образцовой и получил диплом за лучший аккомпанемент.

В 2002 году – официальный концертмейстер Московского международного конкурса имени Чайковского.

С 2002 года работает концертмейстером в «Геликон-Опере». Ведет активную концертную деятельность как пианист-солист и концертмейстер. В 2006-2007 годах организовал и успешно провёл серию камерных вечеров солистов «Геликон-Оперы» под общим названием «Дар души поющей».

Концерт дает слушателям старшего поколения уникальный шанс совершить путешествие по волнам памяти во времена счастливой юности, а для молодой публики возможность открыть для себя творчество исполнителей, ставшее классикой на все времена. Альберт легко и непринужденно поведет повествование, где будут великие песни, а также рассказы о встречах знаменитых певцов с Е.Фурцевой, Н.Хрущевым, А.Бабаджаняном, Р.Рождественским, А.Пахмутовой, известными людьми эпохи, забавные и неизвестные страницы их жизни, поездки на стажировку в Италию, работа над опереттой «Принцесса цирка», первые сольные концерты — вся жизнь великих певцов воплотится на сцене и вовлечет зрителей в свой безудержный круговорот. И вот уже оживают любимые образы Магомаева, Гуляева, Оттса, Захарова, Кобзона, Хиля. И постепенно, год за годом, все вместе мы придем к году 2022, где молодое поколение в лице Альберта Жалилова, отдавая дань великим именам и перехватывая у них эстафету, исполнит несколько произведений современной классической эстрады. Прозвучат как всемирно известные, так и редко исполняемые произведения: «Прикосновение», Quizas, quizas, «Я люблю тебя», «Талая вода», «Шахерезада» и многие другие. Умело вплетенные в сюжет концерта, они превратятся в самые лучшие иллюстрации, которые только могут присутствовать в биографии музыканта. Продолжительность — 2 часа с антрактом Альберт Жалилов (www.albertzhalilov.ru) - заслуженный артист Татарстана, оперный и эстрадно-классический певец, один из ведущих исполнителей России в жанре классическая эстрада, актер, участник и победитель нескольких ТВ - проектов (Главная сцена, Романтика Романса, Танцы со звездами). Альберт побывал уже с сольными концертами и выступлениями в 23 странах мира и более чем в 100 городах. Его репертуар включает 500 произведений на 12 языках, 25 программ, 8 оперных партий, два моноспектакля, две оратории. Исполнитель давно и с большим успехом выступает на ведущих сценах России, среди которых Кремлевский дворец, Зал им. Чайковского, Большой зал Московской Консерватории, БКЗ "Октябрьский", Крокус Сити Холл и многие другие. Альберт постоянный участник программ на Федеральных каналах (Первый канал, Россия, Культура, Рен Тв, НТВ). Михаил Егиазарьян родился в 1974 году. С 1992 по 1997 обучался в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в классах профессоров Наума Штаркмана, Татьяны Гайдамович, Важи Чачавы. С 1997 по 1999 проходил ассистентуру-стажировку по специальности «концертмейстерское мастерство» под руководством Важи Чачавы. В настоящее время преподаватель московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных (специальное фортепиано, камерный ансамбль, концертмейстерский класс).В 2000 году был официальным концертмейстером конкурса камерных певцов Елены Образцовой и получил диплом за лучший аккомпанемент.В 2002 году – официальный концертмейстер Московского международного конкурса имени Чайковского.С 2002 года работает концертмейстером в «Геликон-Опере». Ведет активную концертную деятельность как пианист-солист и концертмейстер. В 2006-2007 годах организовал и успешно провёл серию камерных вечеров солистов «Геликон-Оперы» под общим названием «Дар души поющей».