Песни брата

Исполнять любимые миллионами поклонников песни будет брат Михаила – Алексей Горшенев и его проект "Горшенёв". В программу войдут только лучшие песни "Короля и Шута" - композиции, которые знают и любят все. Многие из них в исполнении Алексея прозвучат впервые. Не пропустите поистине уникальный ностальгический концерт - 12 октября в ДК им. Кирова!

"Эти песни нужно играть, потому что эта музыка живет во мне, ведь это мой родной человек. Я носитель этой информации, и есть много поклонников, с которыми я не могу не поделиться этим. Для меня лично музыка не является какой-то ситуацией для нот и струн. Музыка – это голос души. Поэтому мы поем эти песни и нам от этого становится светлее". Алексей Горшенев.