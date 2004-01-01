PER4MEN
Концерт вокального квартета
Концерт вокального квартета
PER4MEN
PER4MEN: так поют мужчины!
Гудиса Ферзба – лирический тенор, основатель, художественный руководитель и продюсер группы.
Никита Борисов – тенор спинто или лирико-драматический тенор
Андрей Ломакин – бас-баритон
Дмитрий Мазанский – лирический тенор
Программа концерта:
1. Каватина Фигаро
2. Классическое попурри
3. Luna tu (из репертуара Alessandro Safina)
4. Parlami d'amore
5. Синяя вечность
6. Чертово колесо -Е.Евтушенко/ А.Бабаджанян
7. Надежда - Н.Добронравов/ А.Пахмутова (акапелла)
8. Королева красоты - А.Горохов/ А.Бабаджанян
9. Карнавал – В.Ободзинский
10. O sole mio
11. Почему (песня о нашей планете)
12. Вдоль по Питерской (РНП)
13. Верни мне музыку — Арно Бабаджанян
14. Последняя электричка — Тухманов Давид
15. Разговор со счастьем — из к\ф «Иван Васильевич меняет профессию»
16. Besame Mucho — Consuelo Velazquez
17. La camisa negra — Juanes
18. Volare — D. Modugno/F. Migliacci
19. Коробейники (акапелла)
20. Volare — D. Modugno/F. Migliacci
21. Jamaica — (из репертуара Robertino Loretti)
22. Скажите, девушки ( «Dicitencello vuje») — Р.Фальво/ Э.Фуско (неаполитанская песня)
23. Santa Lucia (неаполитанская песня, исполняется а капелла)
24. Влюбленный солдат (неаполитанская песня)
25. La donna e mobile (из оперы «Риголетто»)
26. Nessun dorma – (Ария Калафа из оперы «Турандот» )
27. Adagio Albinoni — Remo Giazotto