PER4MEN

— это артисты с яркой палитрой голосов

— это знакомые мелодии с неповторимым звучанием

— это оперная мощь и эстрадная лёгкость, талант и мастерство, обаяние и потрясающая энергетика

— это репертуар от Верди до Queen

PER4MEN: так поют мужчины!



Гудиса Ферзба – лирический тенор, основатель, художественный руководитель и продюсер группы.

Никита Борисов – тенор спинто или лирико-драматический тенор

Андрей Ломакин – бас-баритон

Дмитрий Мазанский – лирический тенор



Программа концерта:



1. Каватина Фигаро

2. Классическое попурри

3. Luna tu (из репертуара Alessandro Safina)

4. Parlami d'amore

5. Синяя вечность

6. Чертово колесо -Е.Евтушенко/ А.Бабаджанян

7. Надежда - Н.Добронравов/ А.Пахмутова (акапелла)

8. Королева красоты - А.Горохов/ А.Бабаджанян

9. Карнавал – В.Ободзинский

10. O sole mio

11. Почему (песня о нашей планете)

12. Вдоль по Питерской (РНП)

13. Верни мне музыку — Арно Бабаджанян

14. Последняя электричка — Тухманов Давид

15. Разговор со счастьем — из к\ф «Иван Васильевич меняет профессию»

16. Besame Mucho — Consuelo Velazquez

17. La camisa negra — Juanes

18. Volare — D. Modugno/F. Migliacci

19. Коробейники (акапелла)

20. Volare — D. Modugno/F. Migliacci

21. Jamaica — (из репертуара Robertino Loretti)

22. Скажите, девушки ( «Dicitencello vuje») — Р.Фальво/ Э.Фуско (неаполитанская песня)

23. Santa Lucia (неаполитанская песня, исполняется а капелла)

24. Влюбленный солдат (неаполитанская песня)

25. La donna e mobile (из оперы «Риголетто»)

26. Nessun dorma – (Ария Калафа из оперы «Турандот» )

27. Adagio Albinoni — Remo Giazotto