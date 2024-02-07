Что с самого детства окружает и преследует нас до конца жизни, заставляя любить, подчиняться, служить и преклоняться? Запахи!

Миллионы ароматов, в зависимости от консистенции делают человека либо счастливым, либо несчастным. Все существование человечества наполнено чувством обоняния. Именно это чувство позволило человеку не просто выжить в непростых условиях борьбы видов на Земле, доминировать и править, но и стать высокоразвитой личностью, создать ядерное оружие и полететь в космос. Мы любим запахи, мы рабы запахов, мы боги запахов!

Продюсерский центр «Невский», десять лет вел подготовку к проекту «Парфюмер», ведя не просто тяжелейшие переговоры с автором романа «Парфюмер. История одного убийцы» Патриком Зюскиндом, но и кропотливо подбирая команду для осуществления этого фантастического проекта. Эротика, любовь, смерть и отчаянное, животное желание с помощью идеального аромата править миром! Все это - «ПАРФЮМЕР»!

Продюсер Дмитрий Дорошенко, режиссер Людмила Никитина, актер Андрей Носков, хореограф Мария Семушина, режиссер по свету Мария Колоколова – команда, которая создала уникальный спектакль «Парфюмер» по мотивам скандального романа.

Мы ждем вас, чтобы вместе вкусить сладострастный аромат нового спектакля Продюсерского центра «Невский» «ПАРФЮМЕР».

Спектакль идет 2 часа с одним антрактом.

Возрастная категория 16+