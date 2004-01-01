Моноспектакль-концерт, пронзительная история одного свидания «под часами» в сопровождении поэзии Роберта Рождественского, Григория Поженяна и музыки Микаэла Таривердиева

Музыкальный моноспектакль «Ожидание» — авторский проект мурманского творческого тандема: актрисы и певицы Юлии Китовой и пианистки Марии Макаровой.

В исполнении Юлии Китовой в сопровождении инструментального ансамбля прозвучит вокальная музыка Микаэла Таривердиева: моноопера «Ожидание» по одноименной поэме Роберта Рождественского и цикл «Семь песен-речитативов» на стихи Григория Поженяна. Обработку произведений Таривердиева специально для спектакля-концерта создал известный мурманский композитор и пианист Петр Макаров.

Дополнит спектакль-концерт музыка Альфреда Шнитке в исполнении академического трио — Мария Макарова (фортепиано), Елена Сафонова (скрипка) и Екатерина Усатенко (флейта).

Спектакль-концерт «Ожидание» — это настоящий гимн женщине. На большой сцене кроме глубоких чувств, таланта и женской красоты зрители увидят проекции романтических акварельных пейзажей художницы Светланы Якимчук.

Музыкальный монолог, минимализм в декорациях, гениальная музыка и чувственная поэзия — вот что ожидает слушателей.

Показ спектакля состоится в рамках проекта «Открытая сцена».



Начало в 15 часов.

Продолжительность — 1 час 20 минут.

Рекомендованный возраст — от 12-ти лет и старше.