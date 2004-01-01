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Царевна несмеяна

Сказка-шутка. Новогодние представления.

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События: Спектакли.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь! И была у него дочь - красавица Несмеяна, которая не выносила веселье и была готова заплакать по любому поводу! Надоело это Царю и издал он Указ: кто капризную царевну рассмешит, тот на ней и женится…
После спектакля маленьких зрителей Флотского театра в фойе ждут веселые игры и развлечения в компании главных новогодних волшебников - Деда Мороза и Снегурочки.

Драматический театр Северного Флота
c 25 по 27 декабря
12:00
15:00
30 декабря
12:00
15:00
c 2 по 6 января 2025
12:00
15:00
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