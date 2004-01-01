Царевна несмеяна

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь! И была у него дочь - красавица Несмеяна, которая не выносила веселье и была готова заплакать по любому поводу! Надоело это Царю и издал он Указ: кто капризную царевну рассмешит, тот на ней и женится…

После спектакля маленьких зрителей Флотского театра в фойе ждут веселые игры и развлечения в компании главных новогодних волшебников - Деда Мороза и Снегурочки.