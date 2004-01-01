Все мы родом из детства: первые яркие художественные впечатления, которые подарила судьба, надолго остаются в памяти, волнуют и вдохновляют всю жизнь. Благодаря родителям, мне посчастливилось побывать на очень многих знаменитых театральных спектаклях, увидеть потрясающие режиссëрские работы, прекрасные актëрские ансамбли, услышать в "живом" исполнении творения знаменитых композиторов, созданные для воплощения произведений М. Метерлинка, К. Гоцци, Г. Гейне, Г. Бëлля, Ф. Лопе де Вега, Г. Горина (по роману Ш. де Костера), А. Володина, Е. Шварца, М. Дьярфаша, братьев А. и Б. Стругацких.

Не все музыкальные сочинения, заявленные в программе, были сразу созданы специально для театра, часть превратилась в оперетты и мюзиклы уже после успеха киноверсии. Но большинство изначально неразрывно связано со спектаклями Московского Художественного Театра, театра имени Е. Б. Вахтангова, театра Ленсовета, театра Сатиры, театра Моссовета, Ленкома, театра мюзикла Геннадия Гладкова, оперной студии при Ленинградской консерватории, ТЮЗа имени А. А. Брянцева.

Вы услышите в наших аранжировках музыкальные фрагменты из спектаклей "Принцесса Турандот", "Синяя птица", "Люди и страсти", "Орфей и Эвридика", "Тиль", "Дульсинея Тобосская", "Проснись и пой" и многих других. К сожалению, далеко не все эти пьесы есть сегодня в репертуаре российских театров. Поэтому главный посыл нашей программы "Отзвуки театра" - вспомнить чудесную музыку И. Саца, А. Журбина, Г. Гладкова, В. Сизова, А. Козловского, М. Таривердиева, Ю. Саульского, Е. Крылатова и поделиться своей любовью к ней с публикой.

Это второй концерт начатого в прошлом концертном сезоне проекта "Территория любви". Музыкантов на сцене стало в два раза больше, что неудивительно, ведь в центре внимания - музыка к драматическим спектаклям, музыкально-драматический коллаж.

Ждëм всех на премьере 20 января!

Программа

А. Козловский, В. Сизов:

Вальс из спектакля "Принцесса Турандот"

И. Сац:

Марш, Танец часов, Фея, Ëлка из спектакля "Синяя птица"

Г. Гладков:

Посвящение, Она угасла из спектакля "Люди и страсти".

Баллада о Дульсинее, Монолог Альдонсы из мюзикла "Дульсинея Тобосская".

М. Таривердиев:

Баллада Анжелы, дуэт "Любовь - это то...", Вступление и монолог Дурандарте из музыкальной сказки "Король олень"

А.Журбин:

Песня Эвридики о росе из зонг-оперы "Орфей и Эвридика"

Е. Крылатов:

Зеркало из мюзикла "Чародеи"

Г. Гладков:

Основная тема, Романс Дианы из мюзикла-оперетты "Собака на сене"

Баллада Неле из спектакля "Тиль"

Ю. Саульский:

Вальс клоуна, Мари из спектакля "Глазами клоуна"

Г. Гладков:

Как в последний раз, Вечерняя песня из спектакля "Проснись и пой"

Прощальная песня из мюзикла "Обыкновенное чудо"



Исполнители:

Вокал - Ольга Полигова, Екатерина Ефремова, Яна Попова, Валерия Сецкая, Анна Карпенко, Николай Максимов.

Флейта - Екатерина Усатенко.

Скрипки - Ашот Хоецян, Елена Сафонова.

Альт - Марина Письменская.

Виолончель - Левон Аракелян.

Домра малая - Елена Гусева, домра-альт - Светлана Китаева.

Кантеле - Ирина Волокославская.

Гитара - Кирилл Ермилов.

Фортепиано - Алëна Лебедева.

Бас-гитара - Сергей Закиров.

Перкуссия - Олеся Иванова.

Ударные и перкуссия - Арина Таспаева.

Художественное слово - Екатерина Ефремова.

Автор идеи и аранжировок

Алëна Лебедева.

Режиссëр

Екатерина Ефремова