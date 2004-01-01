От всей души для вас

«Цветные сны» - это яркие и талантливые вокалисты, которых объединяет любовь к эстрадной песне. Ребята принимают активное участие в многочисленных концертных программах Мурманска и области,

неоднократно становились победителями всевозможных песенных фестивалей и конкурсов.

В концертной программе «От всей души для вас!» прозвучат песни Жанны Колмагоровой, Анны Петряшевой, Александры Пахмутовой, Григория Пономаренко, Марка Фрадкина, Вениамина Баснера и многие другие. Участники коллектива, несомненно, подарят гостям заполярной «Кировки» хорошее настроение и наполнят новыми эмоциями их будни!