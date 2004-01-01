От героев былых времен...

Программа концерта

1. Александр Прибылов «Сказание» Исполняет Оркестр русских народных инструментов «Полярис».

Художественный руководитель Елена Гусева

Дирижёр Тимур Мадаминов

2. Музыка Яна Френкеля, слова Расула Гамзатова «Журавли». Солист Анатолий Шахов

3. Музыка Рафаила Хозака, слова Евгения Аграновича «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры». Солистка Екатерина Болтян

4. Энрико Саунтехини «Рио Рита» /ОРНИ «Полярис»/

5. Музыка Бориса Мокроусова, слова Александра Жарова «Заветный камень» Солист Семён Высочин

6. Музыка Евгения Крылатова, слова Евгения Евтушенко «Баллада о лётчицах» Солистка Лилия Мифтахова Исполняют: Елена Тимофеева /Рояль/, Ашот Хоецян /скрипка/, Николай Манько /скрипка/, Евгений Овсянкин /альт/, Левон Аракелян /виолончель/, Сергей Дудецкий /Ударные/

7. Музыка Василия Соловьёва-Седого, слова Алексея Фатьянова «Потому, что мы пилоты» из кинофильма «Небесный тихоход» Исполняет хор младших классов ДМШ № 1 им. Антонины Никифоровны Волковой. Руководитель Ирина Зайцева

8. Георгий Свиридов Увертюра к кинофильму «Время, вперёд!» Исполняет Оркестр русских народных инструментов «Полярис». Партия рояля Надежда Вайткус и Семён Высочин

9. Музыка Леонида Афанасьева, слова Игоря Шаферана «Гляжу в озёра синие» из кинофильма «Тени исчезают в полдень» Исполняет Екатерина Болтян.

10. Арно Бабаджанян «Ноктюрн» Исполняет ОРНИ «Полярис» Партия рояля Ольга Хабарова

11. Музыка Муслима Магомаева, слова Геннадия Козловского «Синяя вечность». Исполняет Анатолий Шахов.

12. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева «Баллада о матери» Исполняет Лилия Мифтахова

13. Музыка Игоря Лученка, слова Михаила Ясеня «Майский вальс». Исполняет Лилия Мифтахова

14. Михаил Товпеко «Попурри на темы военных песен» Исполняет Оркестр русских народных инструментов «Полярис»

15. Музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача «Песня о Родине». Исполняет Семён Высочин

16. Музыка Матвея Блантера , слова Михаила Исаковского «Катюша». Исполняют Лилия Мифтахова, Екатерина Болтян, Семён Высочин, Анатолий Шахов

в сопровождении всех музыкантов на сцене