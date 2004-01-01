Оригиналы и подделки эпохи барокко

1 отделение

И. С. Бах Соната для виолы да гамба и клавесина №1 соль мажор BWV 1027 , переложение для альта и органа.

И. С. Бах -З. Кодаи "Хроматическая фантазия для альта соло"

К. Ф. Э. Бах Трио- соната "Сангвиник и меланхолик" до минор wq 161/1, переложение для альта виолончели и органа



2 отделение

И. Х. Бах-А. Казадедюс Концерт для виолончели с оркестром До-минор, W C77 переложение для виолончели и органа

Л.К Дакен: Noël

И. Стравинский - Г. Пятигорский Итальянская Сюита для виолончели и фортепиано, 1932г.переложение для виолончели и органа

Г. Гендель ария Морганы "Credete al mio dolore" из оперы Альцина. Переложение для альта виолончели и органа.



Петр Кондрашин (виолончель)

Родился в 1979 году в Москве, в семье выдающегося русского дирижера Кирилла Кондрашина. В 2002 году с отличием закончил МГК им. П. И. Чайковского по классу виолончели заслуженного артиста России профессора Д. Г. Миллера и по классу камерного ансамбля народного артиста России профессора А. И. Рудина, в 2004 году сольную аспирантуру.

С 2000 по 2003 год Петр Кондрашин являлся солистом ансамбля ” Эрмитаж” под управлением гобоиста Алексея Уткина . Участник фестиваля “Ars-Longa”, ” The Holland music sessions” и ряда других музыкальных фестивалей. Работал в БСО им. Чайковского. В настоящее время Петр Кондрашин – солист оркестра Большого театра России. Ведёт активную сольную концертную деятельность в России и за рубежом. Петр Кондрашин играет на инструменте работы мастера Ж.Б.Вильома. Лауреат международных конкурсов в Кальтанисетта (Италия) и камерных ансамблей им. Т. А. Гайдамович.



Жмаева Ольга (альт) — лауреат международных конкурсов, концертмейстер группы альтов оркестра Большого театра.

В 2001г. окончила Московскую консерваторию в классе профессора Г.И. Одинец, в 2004 – аспирантуру в классе профессора Ю.А. Тканова. С 2002 по 2012гг.- концертмейстер группы альтов оркестра московского Театрально-концертного центра Павла Слободкина.

С 2012 года работает в Большом театре России, с 2014- концертмейстер группы альтов. С 2003 года является участником ансамбля солистов "Концертино". Лауреат Международного конкурса-фестиваля творческой молодёжи «Шабыт» в Астане(2004), Международного конкурса исполнителей имени М. Ельского в Минске( 2004); Международного конкурса альтистов им. З. Дашака в Киеве (2005). Выступает в России и за рубежом как сольно, так и в составе камерных ансамблей .

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Хироко Иноуэ (орган) – яркий представитель нового поколения академических исполнителей 21 века, талантливый музыкант, концертирующий по всему миру, чутко реагирует на тревоги и проблемы сегодняшнего дня и служит своим искусством не только высоким эстетическим принципам, но и идеям гуманизма и толерантности.

Органистка Хироко Иноуэ, преодолев сопротивление родных, выбрала Россию своей второй родиной. Сейчас она - штатная органистка Калининградской областной филармонии.

Хироко родилась в г. Осака (Япония). Училась в университете искусств в Киото. Окуончила МГК им.Чайковского, Консерваторию им.Принца Клауса (Голландия) по классу игры на исторических инструментах. Стипендиат министерства культуры Японии. Лауреат международных конкурсов. С 2006 года - солистка-органистка Калининградской областной филармонии.

Хироко Иноуэ – серьезный, вдумчивый, тонкий музыкант. При этом ее репертуар поражает необычайной широтой исполнительского кругозора и разнообразием жанров.