Орган, флейта, джаз

Орган, Флейта, Гитара, Барабаны, Джаз и Импровизация на сей раз объединятся в одном проекте в очень колористичной и весьма разножанровой программе. Со сцены большого концертного зала филармонии прозвучат как авторские джазовые сочинения, так и всемирно известные стандарты в современных аранжировках. Произведения будут исполняться на духовом и электрооргане, а также впервые в стенах филармонии джаз прозвучит сольно и на флейте.



Владимир Нестеренко — джазовый полиинструменталист, единственный профессиональный российский органист, исполняющий джаз. Лауреат многочисленных премий, среди которых «Надежа российского джаза» от ДжазУхо (Ассоциация российских джазовых журналистов), Гран-при Первого международного джазового конкурса «ДоДж 2001» (Украина, Донецк), Всероссийского конкурса джазовых исполнителей 2003 года (Россия, Ростов-на-Дону). Со своим сольным проектом в 2001 году он принимал участие в Международном джазовом фестивале, посвященном памяти У. Коновера в Москве. В 2001 и 2004 годах Его принимали площадки Усадьбы Джаз, Jazz voices (Германия), Джаз в саду Эрмитаж в 2002 (в программе, посвященной 80-летию Чарлза Мингуса), 2003 (с Анной Бутурлиной), 2004 (совместно с С. Пронем) и 2005 (в квартете польского саксофониста З. Намысловского), и 2007 (с Петром Войштаком) годах. В копилке исполнителя гастрольная деятельность и студийные записи с Дидье Локвудом, Стивом Слаглом, Майлзом Гриффитом, Джо Фордом, Грегом Банди, Грегори Портером, Игорем Бутманом, Даниилом Крамером и многими другими джазовыми светилами отечественной и зарубежной сцены.

Сам Владимир говорит о своем творческом кредо как о поиске новых идей и нестандартных музыкальных решений, но при этом его цель — сохранить уважение к джазовым корням, использовать богатейшие традиции академической музыки.



Вадим Харченко — джазовый гитарист и композитор, участник многих московских коллективов и лидер собственных ансамблей. Вадим выступал на таких международных фестивалях, как «Усадьба Джаз», Arctic Jazz, «Город Джаз» и др., а в 2012 году стал лауреатом конкурса «Многоликая гитара».

Сотрудничал с многими представителями джазовой сцены: Владимиром Нестеренко, Павлом Скорняковым, Сергеем Хутасом, Николаем Ольшанским, Михаилом Фотченковым, Ольгой Синяевой, Анастасией Лютовой и многими другими. Выступает на ведущих площадках Москвы: Джаз-клуб «Эссе», Клуб Игоря Бутмана, клуб Алексея Козлова и др.



Сергей Дудецкий — артист Мурманской областной филармонии. Выступал как в бендах, так и в составе оркестра с известными музыкантами: А. Чижиком, В. Волковым, Аргишти, Д. Гайворонским, А. Гайнуллиным, С. Соном, Е. Южиным, Д. Хворостовским и другими. Руководитель собственного проекта Doody Band jazz orchestra, играет в составе симфонического оркестра (литавры, ударная установка, шумовая и звуковысотная перкуссия). Ведет активную концертную деятельность, выступая не только в Мурманске и области, но и участвуя в российских и международных турах, таких как: проект «Песни Белого моря» с ансамблем «Лёгкие Люди» и А. Роструп (Мурманск, Кировск, Санкт-Петербург, Архангельск), «Киберг Одиссея» (Мурманск), «Партизанский реквием» (Киркенес, Мурманск). Принимал участие в международных оперных проектах Den Norske Opera в составе симфонического оркестра, также в международных фестивалях: «Арктик джаз» (Мурманск), «Серебряные звуки» (Петрозаводск, лауреат фестиваля). Лауреат 1 степени международного конкурса «Звёздный Континент» (Кировск). Преподаватель эстрадного отделения Мурманского колледжа искусств.