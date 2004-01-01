Олег Газманов — Народный и Заслуженный артист России представит свой юбилейный концерт «55 лет на сцене!». Артист заслуженно носит звание народного артиста, его любят и его концерты ждут тысячи жителей нашей большой Родины.

Олег Газманов — композитор.

Многие его песни стали культовыми и звучат уже десятки лет. Их знают и поют уже несколько поколений. Мелодии его авторства легко запомнить, они сразу становятся родными и остаются с нами на всю жизнь.

Первый его хит «Белый снег» был написан в 1968 году — 55 лет назад! И мы знаем его наизусть.

Олег Газманов — поэт.

Не каждому поэту удаётся наблюдать, как его фразы при жизни становятся «крылатыми»- «Мои мысли —мои скакуны», «Офицеры -ваше сердце под прицелом», «Ты морячка —я моряк», «Танцуй, пока молодой», «А я ясные дни оставляю себе...». «Москва- звонят колокола», «Россия- в этом слове огонь и сила» и многие другие уже стали частью речи нашего народа...

Олег Газманов — Артист с большой буквы.

Его голос можно сразу узнать по первым звукам. Его шоу по энергетике и «позитиву» невозможно забыть и те, кто побывал на его концертах обязательно приходят снова и снова! Аудитория его настолько обширна, что её нельзя загнать в рамки какой-то определённой возрастной, национальной или социальной группы. Именно поэтому концерты Олега Газманова десятки лет собирают так много зрителей. Он пользуется безграничным доверием публики и много лет собирает самые большие концертные площадки страны.

Олег Газманов — продюсер.

Он воплотил в жизнь много различных музыкальных и общественных проектов! В этом году он реализовал свой новый проект «Родники», направленный на создание духоподъёмных и патриотических песен о России и поддержку авторов и артистов в этом направлении.

На концерте в живом исполнении Олега Михайловича и его постоянной группы «Эскадрон» прозвучат любимые песни разных лет — от лирики и веселых танцевальных до глубоко патриотических, гражданских произведений. Будут и премьеры новых песен!