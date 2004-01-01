Каждый житель России присаживается на дорожку перед поездкой, стучит по дереву, чтобы не спугнуть удачу… и умеет с юмором относиться к происходящему! Именно поэтому ему достаточно лишь 5 минут посмотреть «Однажды в России», чтобы записать его в список любимых проектов! Ведь темы его скетчей близки и понятны всем. Халатные врачи, ленивые полицейские, хитрые политики, рабочие, строители, бизнесмены – в шоу всё по-настоящему и без прикрас, как в реальной жизни. И уже 15 ноября вы сможете в этом убедиться!

На сцене: Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Максим Киселев, Александр Пташенчук, Михаил Стогниенко и Валерий Равдин будут смело говорить о проблемах, обсуждаемых на шестиметровых кухнях, но не серьёзно, а с доброй порцией сатиры. Для них не существует географических границ и временных рамок: их герои запросто меняют эпохи и страны, и за один день вы успеете побывать везде, куда судьба может занести русского человека!