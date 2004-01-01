О любви не говори
Концерт VAGABONDS (проект Александра Анисимова)
Концерт VAGABONDS (проект Александра Анисимова)
Это проект Александра Анисимова, музыканта, композитора, аранжировщика, одного из основателей легендарного мурманского камерного ансамбля «САГА», Лауреата Всесоюзных конкурсов артистов эстрады и участника программ ЦТ - Новогоднего огонька, Мартовского огонька, Утренней почты и многих других, автора музыки двух мюзиклов (в т.ч. «Сестра Линда»), участника и франт мена рок группы «Back in the USSR», автора многих известных мурманчанам песен («Мой милый край», «Вслед за мечтой», «Снежная баба»), автора четырех альбомов.
Группа «ВАГАБОНД»: Александр Анисимов – гитара, вокал, Михаил Соколов – бас гитара, Глеб Иванов – гитара.
В концерте принимают участие известные мурманские музыканты: Андрей Серов – вокал, перкуссия, гитара (руководитель заслуженного ансамбля песни и танца им. В.М.Ковбасы «Россия» и «Любава» Дворца им. С.М.Кирова), Юлия Серова – скрипка, вокал (руководитель ансамблей «Потешки» и Горенка» Дворца им. С.М.Кирова), а так же вокалистка Ксения Рогозина.
Концерт назван по песне «О любви не говори» М.Феркельмана и Н.Лабковского, которая в 1984/5 году прозвучала в Новогоднем огоньке в исполнении мурманского ансамбля «САГА» и многие годы звучала на ЦТ и радиостанциях страны. В концерте прозвучат в основном авторские песни А.Анисимова, аранжированные в самых различных стилях – от романса до блюза.