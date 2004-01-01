Это проект Александра Анисимова, музыканта, композитора, аранжировщика, одного из основателей легендарного мурманского камерного ансамбля «САГА», Лауреата Всесоюзных конкурсов артистов эстрады и участника программ ЦТ - Новогоднего огонька, Мартовского огонька, Утренней почты и многих других, автора музыки двух мюзиклов (в т.ч. «Сестра Линда»), участника и франт мена рок группы «Back in the USSR», автора многих известных мурманчанам песен («Мой милый край», «Вслед за мечтой», «Снежная баба»), автора четырех альбомов.

Группа «ВАГАБОНД»: Александр Анисимов – гитара, вокал, Михаил Соколов – бас гитара, Глеб Иванов – гитара.

В концерте принимают участие известные мурманские музыканты: Андрей Серов – вокал, перкуссия, гитара (руководитель заслуженного ансамбля песни и танца им. В.М.Ковбасы «Россия» и «Любава» Дворца им. С.М.Кирова), Юлия Серова – скрипка, вокал (руководитель ансамблей «Потешки» и Горенка» Дворца им. С.М.Кирова), а так же вокалистка Ксения Рогозина.



Концерт назван по песне «О любви не говори» М.Феркельмана и Н.Лабковского, которая в 1984/5 году прозвучала в Новогоднем огоньке в исполнении мурманского ансамбля «САГА» и многие годы звучала на ЦТ и радиостанциях страны. В концерте прозвучат в основном авторские песни А.Анисимова, аранжированные в самых различных стилях – от романса до блюза.