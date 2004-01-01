Концерт группы ВАГАБОНД «О любви не говори» - это песни в разных стилях и изящных аранжировках – от романса до блюза на слова И.Бродского, А.Ахматовой, А.Дементьева, А.Козловского и многих других прекрасных поэтов.



Акустическое звучание гитар Александра Анисимова, Глеба Иванова и Михаила Соколова умело дополняется вокалом и тонкими кружевами прекрасной скрипки Юлии Серовой («Россия»), искусной балалайки, перкуссии, гитары и вокалом Андрея Серова («Россия») и вокалом Ксении Рогозиной.



Концерт назван «О любви не говори» по песне Михаила Феркельмана и Николая Лабковского, которая когда-то звучала в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко.



Александр Анисимов со своим ансамблем «САГА» в 1985 г. дал этой песне вторую жизнь: она прозвучала в Новогоднем огоньке и на многие годы стала настоящим хитом. В этом концерте она прозвучит со сцены спустя 30 лет.