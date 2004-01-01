NЮ ЮРИЙ НИКОЛАЕНКО

Юрий Николаенко (NЮ) - звезда сериала «Улица» на ТНТ (лауреат ТЭФИ), композитор, певец, участник второго сезона шоу «Песни» на ТНТ Юрий автор хитов «Веснушки», «Никто» «Останься» «Ми-6», «Без тебя фигово», «Твой поцелуй», «Безумный», «Я надеюсь», «Рассвет», и многих других. На счету проекта NЮ уже 5 альбомов: «В сердце» «Live album», «Больше не полетаем», «Безумный» и экспериментальный альбом «Жизнь д» 2022 года. Музыкальный проект - NЮ - это умная лирика, смесь музыкальных жанров от пиано-рока до настоящего рок-н-ролла! Вы услышите новую концертную программу.

При участии VESNA305!

Вас ждет море лирики и настоящий rock'n'roll!

18:00 - Meet&Greet (встреча/автограф/фото с артистом)

* Данная категория не является билетом на концерт и действительна только при наличии билета любой другой категории. Необходимо дополнительно приобрести билет категории "Танцпол" или билет с посадочным местом!

18:30 - открытие дверей

20:00 - начало концерта