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Новые приключения собачки Сони

Концерт по мотивам сказок Усачева

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События: Концерты.

Андрей Алексеевич Усачев — детский писатель, поэт, сценарист, ведущий на радио. Его книги переведены на многие иностранные языки.Одним из произведений автора является цикл рассказов «Умная собачка Соня». Большинство рассказов цикла написаны в 1996 году, но некоторые рассказы дополнили цикл в 2012 и 2015 году.Маленькая собачка Соня живет в квартире с Иван Иванычем,  и с ней постоянно случаются интересные истории. Соня то ловит рыбу в ванной, то учится читать, то пробует новые блюда и заводит новые знакомства. Иван Иваныч часто занят, и Соне приходится самой придумывать себя занятия, которые очень красочно описаны в книге. 

Филармония
21 января
12:00
21 января
12:00
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