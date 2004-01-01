Новые приключения собачки Сони

Андрей Алексеевич Усачев — детский писатель, поэт, сценарист, ведущий на радио. Его книги переведены на многие иностранные языки.Одним из произведений автора является цикл рассказов «Умная собачка Соня». Большинство рассказов цикла написаны в 1996 году, но некоторые рассказы дополнили цикл в 2012 и 2015 году.Маленькая собачка Соня живет в квартире с Иван Иванычем, и с ней постоянно случаются интересные истории. Соня то ловит рыбу в ванной, то учится читать, то пробует новые блюда и заводит новые знакомства. Иван Иваныч часто занят, и Соне приходится самой придумывать себя занятия, которые очень красочно описаны в книге.