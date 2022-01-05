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Новогодняя погремушка

Концерт для малышей. Ирина Волокославская (кантеле).

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События: Концерты.

Концерт из цикла познавательных программ для детей «Кантеле- волшебное приключение».В этой программе дети продолжают знакомиться с музыкальными традициями и обычаями, характерными для народов, проживающих на севере.  Музицируют, разучивают песенные и танцевальные номера, развивают свои творческие способности. Слушают звучание традиционного  и профессионального инструмента кантеле.   

Филармония
5 января 2022
11:00
Цены

Билеты на концерт продаются только в кассах филармонии.

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