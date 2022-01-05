Новогодняя погремушка
Концерт для малышей. Ирина Волокославская (кантеле).
Концерт для малышей. Ирина Волокославская (кантеле).
Концерт из цикла познавательных программ для детей «Кантеле- волшебное приключение».В этой программе дети продолжают знакомиться с музыкальными традициями и обычаями, характерными для народов, проживающих на севере. Музицируют, разучивают песенные и танцевальные номера, развивают свои творческие способности. Слушают звучание традиционного и профессионального инструмента кантеле.
Билеты на концерт продаются только в кассах филармонии.