Новогодняя погремушка

Концерт из цикла познавательных программ для детей «Кантеле- волшебное приключение».В этой программе дети продолжают знакомиться с музыкальными традициями и обычаями, характерными для народов, проживающих на севере. Музицируют, разучивают песенные и танцевальные номера, развивают свои творческие способности. Слушают звучание традиционного и профессионального инструмента кантеле.